Promi Big Brother 2020: Die erste Kandidatin wurde offiziell bestätigt!

In wenigen Tagen ist es soweit: In SAT.1 startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Bis jetzt war unklar, welche Kandidaten ins Haus ziehen – bis jetzt! Denn nun hat der Sender den ersten Promi offiziell bestätigt.

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ geht diesmal ganze drei Wochen – das ist so lang wie noch nie. Bisher wurde viel über mögliche Kandidaten spekuliert – offiziell bestätigt war bisher aber noch nichts. Nun hat SAT.1 die Bombe platzen lassen und offiziell die erste Bewohnerin verkündet.

Jasmin Tawil zieht ins Promi BB-Haus

Jasmin Tawil wird ins „Promi Big Brother“-Haus ziehen. „Die schrille Schauspielerin Jasmin Tawil hat eine einzigartige Lebensgeschichte und ist unsere erste Bewohnerin im #PromiBB Haus. Welche Storys sie noch auf Lager hat, entdeckt ihr ab dem 7. August um 20:15 Uhr in SAT.1“, schreibt der Sender auf der Facebook-Seite der Sendung.

Neue Staffel startet am 7. August 2020

Bekannt ist die Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. In der RTL-Daily war sie von 2005 bis 2008 zu sehen. Danach wurde es vorerst ruhig um die Schauspielerin und tauchte längere Zeit nicht mehr im Fernsehen auf – das wird sich nun ändern. Denn mit „Promi Big Brother“ will sie wieder richtig durchstarten. Die anderen Kandidaten wurden noch nicht offiziell bestätigt – diese wird der Sender in den kommenden Tagen bekanntgeben. Was Jasmin Tawil wohl alles in der Show zu erzählen hat? Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 ab dem 7. August 2020 um 20:15 Uhr.