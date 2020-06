Sind Prince Charming-Nicolas und Lars noch ein Paar?

Bei „Prince Charming“ hat es zwischen Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn gefunkt – dann kamen die Hotties zusammen. Die Ausstrahlung der Datingshow liegt schon einige Monate zurück. Sind die beiden noch immer ein Paar?

„Prince Charming“ war die erste Gay-Dating-Show im Fernsehen. Nach dem riesigen Erfolg bei TVNOW hat VOX das Format auch ins Free-TV geholt. Am Montag lief dort das Finale, wo Nicolas Puschmann den Mann seines Lebens suchte – mit Lars Tönsfeuerborn hat er ihn auch gefunden. Es ist kein Geheimnis mehr, dass viele Beziehungen aus Datingshows nicht lange halten.

Nicolas und Lars sind noch immer zusammen

Die Fans können ab aufatmen: Nico und Lars sind noch immer ein Paar! „Liebe – seit dem 10. Oktober 2019“, schrieben die beiden bei Instagram und teilten ein süßes Pärchen-Foto. Die beiden haben zuletzt nur kaum Fotos gepostet, um der Ausstrahlung von „Prince Charming“ im Free-TV nicht die Spannung zu nehmen – daher war es auf ihren Social-Media-Kanälen in den vergangenen Tagen sehr ruhig. Die beiden haben das Finale von „Prince Charming“ zusammen auf der Couch geschaut.

„Ich finde es einfach wahnsinnig, was in dem letzten halben Jahr alles passiert ist. Vor einem halben Jahr war mir weder bewusst, dass ich einen tollen Partner an meiner Seite haben werde, noch das ich Düsseldorfer werde, noch was wir schon alles erleben durften. Ich freue mich auf das Jahr und vor allem, mit euch die Reise teilen zu dürfen", schrieb Nicolas Puschmann im Februar bei Instagram. Und auch Lars schwärmte damals von Nic. „Er ist wirklich dieser Prinz. Wir haben genau das, was wir sehr lange gesucht haben und ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen", verriet er gegenüber Promiflash.