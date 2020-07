Offiziell bestätigt: Dschungelcamp 2021 findet statt!

Bisher war unklar, ob im Jahr 2021 eine neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufgrund der Corona-Krise stattfinden kann. Nun hat RTL bestätigt: Das Dschungelcamp wird ausgestrahlt!

Zuletzt hat die Corona-Pandemie die Pläne der TV-Macher ziemlich durcheinander gewirbelt. Drehs im Ausland mussten ausfallen – deshalb wurde auch „Das Sommerhaus der Stars“ nicht in Portugal, sondern in Deutschland produziert. Unklar war bisher auch, ob das Dschungelcamp planmäßig stattfinden kann. RTL hat sich jetzt dazu geäußert und hat eine neue Staffel der beliebten Show angekündigt.

Dschungelcamp 2021 soll stattfinden

Der Sender hat jetzt Entwarnung gegeben: Fans können sich auch 2021 auf eine neue Staffel freuen. Und auch die britische Staffel „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, welche vor der deutschen Staffel produziert wird, kann stattfinden. Laut Medienberichten will man in Großbritannien jedoch darauf verzichten, die Angehörigen nach Australien zu schicken. Stattdessen soll es einen Videocall geben – bestätigt wurden die Berichte jedoch noch nicht.

Das sind die weiteren Highlights bei RTL

RTL hat unterdessen auch Programmhighlights 2020/2021 vorgestellt. Demnach soll es neue Staffeln von „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“, „Let’s Dance“, „Der Bachelor“, „Das Sommerhaus der Stars“, „Denn sie wissen nicht, was passiert“, „Ninja Warrior Germany“ , „Bauer sucht Frau“ und „Wer wird Millionär?“ geben. Und auch das ist eine Überraschung: Stefan Raab wird eine neue Late-Night-Show für TVNOW produzieren. Ein weiteres Highlight ist der südkoreanische Hit „I can see your Voice“. Und auch darauf können sich die Zuschauer freuen: Der „Domino Day“ feiert 2021 sein Comeback und von „Temptation Island“ gibt es eine Promi-Version. In „Like Me – I’m Famous“ ziehen Promis – darunter Sarah Knappik, Melanie Müller und Helena Fürst – in eine Villa und müssen in einer Beliebtheitsskala ganz nach oben klettern.