Zahlreiche Nutzer von Netflix geben ihre Logindaten an Freunde weiter, damit diese auch Serien oder Filme schauen könnte. Damit könnte bald Schluss sein: Offenbar plant der Streamingdienst an einer Änderung und sagt dem Account-Sharing den Kampf an.

Mal schnell seiner Freundin die Logindaten von Netflix geben – das machen viele Nutzer und ist auch längst kein Geheimnis mehr. Doch den Account teilen mit Freunden oder der Familie könnte Netflix wohl untersagen. Denn dem Unternehmen entsteht dadurch ein Millionenschaden.

Nutzer teilen Account mit Freunden

Tatsächlich darf man den Account mit anderen teilen – aber nur mit Personen, welche im gleichen Haushalt leben. Das Basic-Abo für 7,99 Euro monatlich ist für Singles gedacht und das Standard-Abo (11,99 Euro monatlich) eignet sich für zwei Personen in einem Haushalt. Das Premium-Abo (15,99 Euro) ist für die Familie oder bis zu vier Nutzern angedacht. Bei dem Basis-Abo kann Netflix auf einem Gerät geschaut werden, bei Standard sind bis zu zwei Geräte möglich und bei Premium sogar vier.

Account-Sharing soll nicht mehr möglich sein

Netflix teilte vor einiger Zeit mit, dass das von vielen Nutzern missbraucht wird. Diese geben ihre Accountdaten an Freunde weiter, welche nicht mit im Haushalt leben. Laut einer Umfrage des TV-Senders CNBC würden 35 Prozent der Nutzer ihren Account mit anderen teilen. Dem Streamingdienst gehen damit mehrere hundert Millionen Dollar flöten – und das in nur einem Monat! Die Accounts sollen künftig deshalb nicht mehr von unterschiedlichen IP-Adressen genutzt werden können. Ob und wie Netflix die Plane tatsächlich umsetzen wird, bleibt abzuwarten.