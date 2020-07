Nathalie Bleicher-Woth: Fans sorgen sich um BTN-Star!

Für Nathalie Bleicher-Woth hätte es zuletzt kaum besser laufen können. Nach der Trennung im vergangenen Jahr hat sich die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ wieder frisch verliebt. Doch nun machen sich die Fans riesige Sorge um die Beauty – aber was ist passiert?

Die Kim-Darstellerin aus der RTLZWEI-Serie hat bisher ihre Freundin noch nicht in der Öffentlichkeit präsentiert – dennoch postet sie immer wieder Schnappschüsse aus ihrem Liebesleben. Das Gesicht ihrer Liebsten hat sie bisher jedoch noch nicht gezeigt. Nathalie Bleicher-Woth hat immer wieder betont, wie glücklich sie ist.

Nathalie hatte ein schlimmes Erlebnis

Doch ein neuer Post gibt Grund zur Sorge. „Es sind sehr viele schlimme Dinge passiert und zum richtigen Zeitpunkt werde ich sie auch loswerden, aber aktuell ist das einfach alles zu gefährlich“, schreibt die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Kanal. Was genau passiert ist, wollte der BTN-Star nicht verraten – zahlreiche Fans haben jedoch ihre Unterstützung in den Kommentaren zugesichert.

Das Leben hat nicht nur positive, sondern auch negative Seiten – und diese will Nathalie Bleicher-Woth auch vor ihrer Community nicht verstecken. „Ich will euch hier auf Instagram nichts vorspielen. Es ist nicht immer alles schön im Leben“, meint die Beauty in einer Instagram-Story. Offenbar will sich Nathalie Bleicher-Woth erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern, was wirklich passiert ist. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.