Nathalie Bleicher-Woth: BTN-Kim war mit einem Mann zusammen!

Dass Nathalie Bleicher-Woth auf Frauen steht, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch nun verriet die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“, dass sie auch mal mit einem Mann zusammen war.

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat Nathalie Bleicher-Woth als Kim schon einige Männer abgeschleppt. Im realen Leben sieht das jedoch ganz anders aus: Die Darstellerin steht nämlich auf Girls und hatte auch eine Beziehung mit Saskia Beecks.

BTN-Nathalie hatte mal eine Beziehung mit einem Mann

Nun hat die Darstellerin enthüllt, dass sie sogar mal mit einem Mann zusammen war. „Ich war ja mal mit einem Mann zusammen, als ich 15-16 war, und da habe ich das schon ein bisschen gemerkt. Also es war jetzt nicht so, dass ich aufgewacht bin, und dachte: ‚Okay, ich stehe jetzt auf Frauen.‘ Es war eher ein Prozess“, sagt Nathalie Bleicher-Woth in einem Interview mit Promiflash. Eine Partnerschaft mit Männern kam für sie nicht mehr in Frage und verabredete sich mit Frauen. Dabei stellte die Beauty fest, dass sie sich mehr zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt.

„Also jetzt kann ich sagen, ich stehe nur auf Frauen, ich kann mir nur etwas mit Frauen vorstellen", so Nathalie Bleicher-Woth. Der „Berlin – Tag & Nacht"-Star will sich aber nicht festlegen – zwar sie sei derzeit lesbisch. Die Darstellerin weiß jedoch nicht, was in 30 Jahren ist und will sich deshalb in Sachen Sexualität nicht ganz festlegen.