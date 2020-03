Nach Covid-19: Ein neues Virus breitet sich in China aus!

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Die Infektionen gehen in China zurück, aber steigen dafür in Europa rasant an. Nun gibt es neue berunruhigende Nachrichten aus China: Dort breitet sich ein neues Virus aus.

In der chinesischen Provinz Shandong ist ein Mann an dem sogenannten Hantavirus gestorben. Es soll mehrere Infektionen in weiteren Regionen in China geben, wie mehrere Medien berichten. Im Netz verbreitete sich schnell Panik und es wurden Vergleiche mit der Corona-Pandemie gezogen. Doch was hat es mit dem neuen Virus eigentlich auf sich?

Das sind die Symptome beim Hantavirus

Der Mann hat sich durch eine Ratte mit dem Hantavirus infiziert. Mit 32 weiteren Personen reiste der Mann in einem Bus von der Provinz Yunnan in die Provinz Shandong – ob sich auch die anderen Personen mit dem Hantavirus infiziert haben, ist bisher noch nicht bekannt. Hantaviren werden vor allem durch Nagetiere übertragen, wie das Robert-Koch-Institut berichtet. Übertragen wird der Erreger, wenn man mit Urin, dem Kot oder dem Speichel des Tieres in Kontakt kommt.

Kann man am Hantavirus sterben?

Die Viruspartikel können durch die Luft wandern und Menschen anstecken. Die Symptome sind in etwa gleich wie beim Coronavirus – dazu gehören Fieber, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Einige Patienten haben auch gar keine Beschwerden. Im schlimmsten Fall kommt es zu hämorrhagischen Fieber mit renalem Syndrom (HFRS) – das kann zum Nierenversagen führen. Die Sterberate bei Menschen, welche ein Hantavirus-Lungensyndrom entwickeln, liegt bei 38 Prozent.

Es gibt noch keinen Impfstoff

Wie auch gegen das Coronavirus gibt es auch gegen das Hantavirus aktuell keinen Impfstoff. Hantaviren sind auch in der Vergangenheit immer mal wieder in Europa vorgekommen. Im Vergleich zum Coronavirus kann der Erreger jedoch nicht von Mensch zu Mensch übertragen – daher gilt er als weniger gefährlich. Den Virus kennen Experten schon länger – er ist daher nicht neuartig. Doch auch hier gilt: Hände waschen ist extrem wichtig! Schon gelesen? Coronavirus: Das sind die Symptome!