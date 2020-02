Mit diesem Code verlierst du dein Whatsapp-Konto!

Dass Betrüger bei Whatsapp versuchen, an die persönlichen Daten von Usern zu gelangen, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Doch nun ist ein perfider Code in Umlauf – wenn du diesen teilst, kannst du sogar dein Konto bei dem Messenger verlieren.

Bei Whatsapp ist eine neue Betrugsmasche aufgetaucht. Demnach tarnen sich Betrüger als Freunde oder Verwandte aus der eigenen Kontaktliste. Demnach bekommen von Benutzer von einem Ihrer Kontakte eine Nachricht und fragt nach einem Verifizierungscode – es handelt sich dabei um ein bereits gekapertes Konto bei Whatsapp von einer deiner Kontakten, welcher deine Nummer gespeichert hat.

Neue Betrugsmasche bei Whatsapp

„Hallo, kannst du mir bitte kurz helfen? – Du erhältst gleich eine SMS. Kannst du mir den Code bitte weiterschicken?“, lautet die Nachricht laut mimikama.at. Der Code soll angeblich für ein Gewinnspiel oder Ähnliches sein – leitet man diesen Code weiter, ermöglicht man Betrügern den kompletten Zugriff auf das eigene Konto bei Whatsapp. Diese könnten dann versuchen, weitere Nutzer aus deiner Kontaktliste zur Herausgabe des Codes zu überreden.

Was tun, wenn der Code weitergeleitet wurde?

Doch was ist, wenn du den Code bereits weitergeleitet hast? Dann solltest du umgehend deine Kontakte informieren. Wenn du bereits keinen Zugriff mehr auf dein Konto hast, dann solltest du deine Freunde auf einem anderen Weg unbedingt warnen.

Wie kannst du deinen Account wieder herstellen?

Melde dich mit deiner Telefonnummer bei Whatsapp an. Daraufhin erhältst du einen sechsstelligen Code per SMS – die Person (Oder auch Betrüger in dem Fall), welche den Account verwendet, wir dann ausgeloggt. Du solltest außerdem in deinem Konto die Verifizierung in zwei Schritten aktivieren.