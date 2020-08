Mike Singer: Der Sänger war an Corona erkrankt!

Mike Singer hat es lange für sich behalten. Nun spricht der Sänger erstmals öffentlich darüber: Der Teenie-Star hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der 20-Jährige wurde positiv auf Covid-19 getestet. „Ich habe mich bereits zu Anfang der Pandemie angesteckt und musste zum Glück nicht ins Krankenhaus“, schreibt der Sänger bei Instagram. Rund zwei Wochen habe er in Quarantäne verbracht. „Die Krankheit verläuft bei jedem anders und mir geht es heute wieder sehr gut“, so der Sänger.

Teenie-Star erkrankte an Covid-19

In seinem Statement hat er noch eine wichtige Botschaft an seine Fans. „Die vergangenen Monate waren für uns alle anders und neu. Die Corona Pandemie hat auch für mich einiges geändert…am meisten vermisse ich es auf der Bühne zu stehen und live für euch zu performen. Auch ich versuche mich immer mehr auf die Änderungen einzustellen und dazu gehört auch das Maske tragen. Bitte tragt eure Maske und schützt euch und eure Mitmenschen. Ich weiß, manchmal vergisst man es im Alltag aber es ist so wichtig“, schreibt Mike Singer.

Mike Singer hat eine wichtige Botschaft

Er freut sich, demnächst wieder auf seine Fans zu treffen: „Das Ganze funktioniert nur als Team und dazu zählt jeder einzelne. Ich freue mich unfassbar darauf euch irgendwann alle wieder sehen zu können. Bleibt gesund.“ Im April nahm Mike Singer an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil. Seine Mitstreiter Gregor Meyle und Tom Beck sind ebenfalls an Covid-19 erkrankt und hatten ihre Erkrankung öffentlich gemacht.