Michael Wendler und Laura Müller haben geheiratet!

In den vergangenen Tagen wurde viel spekuliert. Nun haben sie es tatsächlich gesehen: Michael Wendler und Laura Müller haben am 19. Juni 2020 in Florida standesamtlich geheiratet.

Hinter Michael Wendler und Laura Müller steckt ein intensives Jahr. Die Influencerin nahm bei „Let’s Dance“ teil und der Schlagersänger unterstütze seine Liebste in Köln. Dann bekam das Paar sogar eine eigene Doku: „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ läuft derzeit bei TVNOW und bald auch im Free-TV. Nun haben die beiden Nägel mit Köpfen gemacht und haben sich tatsächlich das Ja-Wort gegeben, wie RTL.de berichtet. Die beiden haben sich bisher selbst noch nicht zu Wort gemeldet – Fakt ist aber: Die „Let’s Dance“-Teilnehmerin und der Sänger sind jetzt ganz offiziell Mann und Frau.

Zeremonie läuft im Fernsehen

Die 19-Jährige heißt künftig nun Laura Sophie Norberg. Bei der ganz großen Sause können die Zuschauer übrigens hautnah dabei sein. Denn in einer großen Zeremonie vor Publikum werden sich Michael Wendler und Laura Müller die ewige Liebe schwören – das Ereignis zeigt RTL live im Fernsehen.

Die beiden stellen ihren Alltag ins Netz und machen sich gegenseitig immer wieder Liebeserklärungen. „Kurz: Mit Dir an meiner Seite ist alles schön und es wird alles noch viel schöner. Wir starten in unsere gemeinsame Zukunft und aaaaahhhh ich weiß, dass alles was wir uns wünschen in Erfüllung geht. Du bist meine bessere Hälfte, mein besseres Ich und ich weiß, dass unsere Liebe unendlich ist! Ich liebe Dich“, schrieb Laura Müller vor einigen Monaten bei Instagram. VOX zeigt „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ ab dem 22. Juni 2020.