Michael Wendler: Offene Worte an Oliver Pocher!

Nun platzt ihm der Kragen! Seit mittlerweile Januar wird Michael Wendler beinahe täglich von Oliver Pocher parodiert. Für den Schlagerstar ist jetzt eine Grenze überschritten: In einem Statement packt er nun gegen seinen Rivalen aus.

Geht Oliver Pocher zu weit? Michael Wendler findet die Parodie langsam nicht mehr lustig – das macht er jetzt in einem Statement bei Instagram klar. Während der ersten Live-Show von „Let’s Dance“ gab es eine Live-Schalte zu Chris Tall, wo auch Oliver Pocher zu Gast war. Dort meldete sich der Comedian in einem Wendler-Shirt zu Wort und fragte, ob denn auch Michael da sei – er saß im Studio der Tanzshow und wollte seine Freundin Laura Müller bei ihrem ersten Auftritt untertützen.

Michael Wendler meldet sich zu Wort

„Ihr wisst ja, dass ich ein ziemlich starkes Nervenkostüm habe und, dass es so ziemlich keine Beleidigung gibt, die ich nicht schon mal gehört habe. Aber ich finde das, was sich der Herr Pocher da gestern in der Live-Sendung zu ‚Let’s Dance‘ erlaubt hat, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht“, sagt Michael Wendler in einem Clip.

Er wendet sich direkt an Oliver Pocher

Dann wendet er sich direkt an Oliver Pocher: „Wir können das gerne unter Männern austragen, wobei ich nicht weiß, ob du einer bist. Und dann kannst du dich gerne in deinem Wendler-gebrandeten T-Shirt verstecken. Ich weiß, dass du so sein willst, wie der Wendler. Aber der wirst du nie sein“, stellt er klar. Noch hat sich Oliver Pocher nicht dazu geäußert – doch das dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein… Die neuen Folgen von „Let’s Dance“ zeigen RTL und TVNOW immer freitags um 20:15 Uhr.