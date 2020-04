Michael Wendler & Laura Müller: Hochzeit noch in diesem Jahr!

Michael Wendler und Laura Müller sind unzertrennlich. Noch in diesem Jahr will das Paar den nächsten Schritt wagen: Die Hochzeit soll schon in den kommenden Monaten stattfinden!

Der Schlagersänger und die Influencerin wollen es nun amtlich machen und sich das Ja-Wort geben. Die Fans können bei der Zeremonie hautnah dabei sein, denn RTL wird die Hochzeit begleiten. „Einer Hochzeit steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss – aber das macht er auch. Der will das auch“, sagt Laura Müller in einem Interview mit dem Sender.

RTL begleitet die Hochzeit

Michael Wendler hat seiner Laura dann noch eine Liebeserklärung gemacht. „Sie ist für mich die absolute Traumfrau und ich will mit ihr mein Leben verbringen“, so der Sänger. Kameras sind die beiden längst gewohnt: Nachdem das Paar im „Sommerhaus der Stars“ teilnahmen, bekamen sie eine eigene Doku bei TVNOW. Laura Müller schwingt außerdem derzeit das Tanzbein bei „Let’s Dance“.

Das Paar beherrscht die Schlagzeilen

Seitdem Michael Wendler und Laura Müller ein Paar sind, beherrschen sie die Schlagzeilen. Zunächst war die Kritik an dem Paar sehr groß – besonders wegen dem Altersunterschied. „Es ist schon ungewöhnlich, dass bei uns eine so große Kritik an unserer Beziehung aufgekommen ist. Es gibt viele andere vergleichbare Paare wie Jürgen Drews und Ramona, welche auch 28 Jahre auseinander sind. Oder auch Peter Maffay mit seiner Partnerin oder Dieter Bohlen – ich könnte endlos so weiter machen. Warum soll es dann so ungewöhnlich sein, dass ich mit meiner Partnerin 28 Jahre auseinander bin?“, sagte Michael Wendler damals im exklusiven Interview mit KUKKSI im Megapark auf Mallorca. Doch die beiden lassen sich nicht von den Kritikern beeinflussen und ziehen in eigenes Ding durch.