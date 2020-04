Michael Wendler und Laura Müller haben sich verlobt. Das gab der Schlagersänger selbst bei Instagram bekannt. Schon seit Wochen spricht das Paar über Hochzeitspläne. Jetzt scheint es ernst zu werden.

Zwar sprachen die beiden bereits über eine Hochzeit. Ein kleines Detail hat jedoch noch gefehlt – und zwar die Verlobung. Das hat der Schlagersänger nun nachgeholt und stellte seiner Liebste die Frage der Fragen. „Sie hat Ja gesagt“, postete der Schlagersänger jetzt bei Instagram. Über den Klunker freut sich Laura Müller riesig. „Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir hätte erträumen können“, sagt die Influencerin laut RTL. „Ich bin der glücklichste Mann auf Erden“, freut sich Michael Wendler. Und auch sie kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Ich habe den besten Mann.“

Michael und Laura posten Verlobungs-Bild

Bei Instagram posteten Michael Wendler und Laura Müller einen Schnappschuss, welcher sie offenbar kurz nach der Verlobung zeigt. Dort ist das Paar umgeben von Kerzen, Rosen und haben einen traumhaften Blick auf den Kölner Dom. Weitere Details zur Verlobung sind bisher nicht bekannt.

Wann soll die Hochzeit stattfinden?

Wann geheiratet werden soll, ist ebenfalls noch ungewiss. Bisher steht nur fest: Die Zeremonie soll noch in diesem Jahr steigen! Laura Müller hat kürzlich aber erste Details verraten: „Ja, wir haben uns entschieden, es kleiner zu halten, im kleineren Kreis. Wir wollten ja in Amerika heiraten und haben uns da schon gezielt die Menschen ausgesucht, die wir an unserer Seite haben möchten an so einem besonderen Tag“, sagte die Influencerin in einem Interview mit RTL.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an SHE SAID YES ❤️❤️❤️ @lauramuellerofficial Ein Beitrag geteilt von MICHAEL WENDLER (@wendler.michael) am Apr 20, 2020 um 12:47 PDT

So reagieren die Fans

Die Fans wünschen dem Paar alles Gute. „Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft“ oder „Toll Michael! Jeder Topf hat einen Deckel!“, schreiben die User in den Kommentaren. Einige wollen sogar wissen, wann der „Mini-Wendler“ kommt. Ganz abwegig ist das nicht: In der TVNOW-Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ sprach das Paar tatsächlich schon über Nachwuchs.