Matthias Höhn: Ex-BTN-Star hat eine Zyste am Auge!

Matthias Höhn ist bereits vor einiger Zeit bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. Bei Instagram hält der Hottie seine Community weiter auf dem Laufenden. Doch nun schockt er seine Anhänger mit Schnappschüssen von einer Zyste an einem Auge.

Der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ ist eigentlich immer gut gelaunt und hat auch öfter mal einen lockeren Spruch auf den Lippen. Doch anscheinend läuft es bei ihm derzeit absolut nicht rund. Er zeigte sich auf Schnappschüssen mit einem angeschwollenen Auge – aber was ist denn da passiert?

Zyste muss entfernt werden

Die Collage stammt aus vier Bildern. „Meine letzten 4 Tage in Bildern. SWIPE für Verwechslungsgefahr. Danke für die unzähligen Nachrichten und euren seelischen Beistand den ihr leistet“, schrieb Matthias Höhn zu dem Schnappschuss. Die Fans wollten unbedingt wissen, wie genau das passiert ist. „Es ist eine Zyste. Die Hautärztin hat gesagt, es muss auf jeden Fall weggemacht werden“, schrieb der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star dazu.

Die riesige Beule an seinem rechten Auge soll zeitnah gemacht werden – auch, wenn diese mittlerweile etwas kleiner geworden ist. Vor dem Eingriff hat er etwas Angst. „Ich finde es jetzt nicht so geil. Wenn es um OPs geht, das ist echt gar nicht mein Fall“, so Matthias Höhn. Die Fans wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass er die Zyste bald wieder los hat. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.