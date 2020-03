Matthias Höhn: Ex-BTN-Star hat eine Glatze!

Schon vor einiger Zeit ist Matthias Höhn bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. Die Community hält er bei Instagram weiter auf dem Laufenden. Nun überraschte der Ex-Soap-Hottie mit einem komplett neuen Look!

Huch! Fast hätten wir ihn gar nicht erkannt. Matthias Höhn hat sich optisch krass verändert. Der Ex-BTN-Star hat nämlich einen komplett neuen Look und hat sich von seiner Mähne verabschiedet – nun trägt er nämlich eine Glatze.

Ex-BTN-Star verpasste sich eine neue Frisur

Matthias Höhn hatte wohl mal Bock auf was Neues. Der Serien-Star postete bei Instagram einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, wo er einen weißen Kapuzenpullover trägt und seine Glatze zeigt. Offenbar wurde ihm der Kahlschlag in seiner neuen Twitch-Sendung „Die Really Show“ verpasst. Und was meinen die Fans dazu? „Viele schreiben unter mein Foto: ‚Ey, das sieht nicht besser aus als vorher. Das sieht sch**ße aus. Das gefällt mir nicht'“, schrieb er in einer Instagram-Story.

Matthias Höhn teilt gegen Oliver Pocher aus

Unterdessen hat Matthias Höhn bei Instagram gegen Oliver Pocher ausgeteilt. Offenbar hält er gar nichts von den Parodien des Entertainers. Nach Michael Wendler nimmt er sich nun nämlich mehrere Influencer vor. „Leute, ich mache dieses Video aus einem Grund: Der erste nationale Instagram-Krieg steht uns bevor“, meint Matthias Höhn in einer Parodie von den Hate-Clips des Komikers. Und dann macht er eine weitere Anspielung gegen Oliver Pocher: „Hier bei Instagram wird eine Hetzjagd aufgezogen gegen gewisse Personen.“ Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.