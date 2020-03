Mark Medlock: DSDS-Star feiert sein Comeback!

Im Jahr 2007 gewann Mark Medlock die vierte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Nachdem sich der Sänger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen ist, wurde es ruhig um ihn. Nun feiert der Musiker sein überraschendes Comeback!

Mit Hits wie „You can get it“ war Mark Medlock mega erfolgreich. Doch von dem öffentlichen Rummel hatte er vorerst genug – deshalb hat er sich in den letzten Jahren zurückgezogen. Nun gab er überraschend ein Comeback-Konzert auf Sylt.

Mark Medlock gibt ein Konzert auf Sylt

„Ich habe heute richtig Spaß gehabt! Das war ja mein erstes Mal nach zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mich aufgerappelt – dank meiner Familie, die mich aufgepeppelt haben“, sagt Mark Medlock in einem Interview mit RTL. „Ich bin auferstanden!“, so der Sänger weiter.

DSDS-Sieger zog sich aus der Öffentlichkeit zurück

Mark Medlock zog sich vor 8 Jahren aufg Sylt zurück. Zwar postete er immer mal wieder selbstgeschriebene Songs auf Facebook – aber Konzerte hat er so gut wie keine mehr gegeben. Eigentlich wollte er hinschmeissen – doch dann kam alles ganz anders. „Ich wollte heute eigentlich offiziell meinen Job hinschmeißen!“, so Mark Medlock. „Das war so geil! Ich fühle mich wie wiederbelebt. Und definitiv fange ich jetzt gerade nochmal von vorne an!“, erzählt der Sänger. Und was meinen die Fans? Seine Community freut sich, dass Mark Medlock wieder auf der großen Bühne zurück ist. Seine Musikkarriere will er wieder ankurbeln – es ist also durchaus wahrscheinlich, dass es nicht bei dem einen Konzert auf Sylt bleiben wird…