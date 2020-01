Anastasiya Avilova: Kilo-Beichte nach Dschungelcamp-Exit!

Bei den Kandidaten geht das Dschungelcamp nicht nur auf die Nerven, sondern auch auf das Gewicht! Nach ihrem Exit hat Anastasiya Avilova enthüllt, wie viele Kilos sie während ihrer Teilnahme im australischen Busch verloren hat.

Bisher ist die Sterne-Bilanz der Kandidaten in den Dschungelprüfungen nicht die beste – das bedeutet auch: Die Stars mussten seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ziemlich hungern. Das hatte auch einige Auswirkungen auf das Gewicht.

6 Kilo abgenommen

Zuletzt musste Anastasiya Avilova die Show verlassen. Bei Instagram hat sich die Beauty nun zu Wort gemeldet. Dort hat sie ihrer Community verraten, dass sie in 12 Tagen satte 6 Kilogramm abgenommen hat. „Aber das werde ich ganz schnell wieder alles nachholen“, versichert sie in einer Instagram-Story. In ihrem Statement bedankt sich die ehemalige „Temptation Island“-Kandidatin auch bei ihren Fans, welche für sie angerufen haben. Reis und Bohnen fand Anastasiya Avilova als Nahrung im Dschungelcamp gar nicht mal schlecht – das Problem: Die Portionen waren einfach viel zu klein.

Anastasiya Avilova spricht über Danni Büchner

In einem Interview hat auch über Daniela Büchner gesprochen. „Ich konnte erst nicht verstehen, wieso Danni so durchdreht. Wegen nichts. Ich hab sie nicht bewusst angegriffen. Ich wollte jemand anderes angreifen“, erklärte sie nach ihrem Rauswurf gegenüber RTL. „Dann habe ich ihre Geschichte erfahren und dachte, ich muss mehr Rücksicht nehmen und sie mehr verstehen“, erzählt die Beauty weiter. Ein böses Wort über die anderen Mitcamper hat die 31-Jährige nicht verloren – sie scheint den Dschungel ohne jedem Groll verlassen zu haben. Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.