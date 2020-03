Luca Hänni: Liebes-Aus mit seiner Michèle!

Luca Hänni und Michèle Affolter waren ein absolutes Traumpaar – doch nun ist offenbar Schluss: Der Sänger und seine Freundin sollen sich getrennt haben! Der „Let’s Dance“-Kandidat hat sich dazu jetzt auch bei Instagram gemeldet.

Schon in den vergangenen Tagen gab es Spekulationen, dass Luca Hänni und seine Michèle sich getrennt haben sollen. Zuletzt hatte sie auf ihrem Instagram-Kanal mehrere Pärchen-Fotos gelöscht – ein Indiz dafür, dass die beiden getrennte Wege gehen. Die Gerüchte scheinen sich derzeit zu bestätigen.

Luca Hänni bestätigt Trennung bei Instagram

„Das hier ist eine Wahnsinns-Frau und hat nur das Beste verdient. Es tut mir leid, dass ich mich erstmal selber finden muss und mich auf mich konzentriere“, schreibt Luca Hänni bei Instagram. Michèle postete kryptische Zeilen: „Also vor ein paar Jahren hatte ich weder viel zu sagen, noch meine eigene Meinung über das Leben. Im Laufe der Jahre änderte sich das. Jetzt stehe ich für mich selbst ein und bin ehrlich zu meinen Gefühlen.“

Michèle Affolter äußert sich in einem Statement

„Diese Person hier ist eine ganz besondere für mich. Ich habe so viel Liebe und Respekt für ihn, niemand wird das jemals richtig verstehen können“, schrieb die 27-Jährige in einem längeren Statement. Unklar ist bisher, weshalb sich die beiden getrennt haben – dazu äußerten sich weder Luca noch Michèle.

2019 machten sie ihre Beziehung öffentlich

Michèle Affolter ist eine Lehrerin aus Bern. Im Jahr 2019 haben die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht. „So stolz und glücklich, dass ich dich gefunden habe“, schrieb der Sänger damals überglücklich. Luca Hänni wird sich nun vorerst vor allem auf „Let’s Dance“ konzentrieren – seinen nächsten Auftritt in der Tanzshow hat er am Freitagabend – dort hat sie ihn übrigens in den vergangenen Wochen nie begleitet. Ein Indiz dafür, dass es möglicherweise schon länger gekriselt haben könnte… Schon gelesen? Enthüllt! Darum hat Luca Hänni eine Narbe am Auge