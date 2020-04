Luca Hänni & Christina Luft: Sind die Let’s Dance-Stars ein Paar?

Dass es bei einigen Paaren in der RTL-Show „Let’s Dance“ knistern kann, ist kein Geheimnis mehr. Denn schließlich kommen sich Promis und Tanzpartner sehr nahe und verbringen viel Zeit miteinander. Schon seit Wochen gibt es Liebes-Gerüchte zwischen Luca Hänni und Christina Luft – aber läuft zwischen den beiden wirklich was?

Bei Rebecca Mir und Massimo Sinato hat es im Jahr 2012 gefunkt – heute sind die beiden glücklich verheiratet. Nun soll es angeblich auch zwischen Luca Hänni und seiner Tanzpartnerin Christina Luft knistern – das meinen zumindest die Fans.

Luca gab Christina einen Kuss auf die Stirn

In der letzten Show von „Let’s Dance“ performten die beiden eine romantische Rumba, wo Luca Hänni seiner Tanzpartnerin am Ende einen Kuss auf die Stirn gab – das heizte die Liebes-Gerüchte zusätzlich nochmal an. Damit konnten sie komplett punkten, denn von der Jury gab es 28 Punkte und von den Zuschauern wurden die beiden auch in die nächste Runde gewählt.

Erstes Statement zum Liebes-Gerücht

Die beiden haben aber sämtliche Liebes-Spekulationen dementiert. „Wir mussten da natürlich was Schönes zeigen und das hat Spaß gemacht, aber habt ihr die Anmoderation gesehen? Da haben wir uns ein bisschen gestritten“, erklärt Luca Hänni in einem Interview mit Exclusiv Spezial. Dabei meint er den Vorspann, welcher vor dem Tanz lief – dort war zu sehen, dass es im Training zwischen den beiden sogar durchaus laut wurde.

„Ich glaube, alle wünschen sich das unheimlich gern, wir haben uns auch unheimlich gern. Aber im Moment belassen wir es bei der Rumba“, sagt Christina Luft. Damit ist klar: Die beiden verstehen sich hervorragend, aber sind kein Paar – der DSDS-Sieger von 2012 ist also weiterhin Single. Erst vor einigen Wochen gab ere die Trennung von seiner Freundin Michèle bekannt. Danach sagte der Musiker, dass er etwas Zeit für sich brauche – für eine Beziehung scheint er also noch nicht bereit zu sein… RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Enthüllt! Darum hat Luca Hänni eine Narbe am Auge