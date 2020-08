Love Island 2020: Sendetermine, Livestream & Drehort – alle Infos zur Staffel!

Bei RTLZWEI startet am 31. August die neue Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Sendetermine, Drehort und Livestream – KUKKSI fasst alle Facts zur Kuppelshow zusammen!

Liebeshungrige Singles verbringen den Sommer in einer Villa auf Love Island. Ihr Ziel: Spaß haben und die große Liebe finden! Außerdem winken am Ende 50.000 Euro Gewinn. Der Clou: Das Geld kann nur an ein Paar gehen, welches der Zuschauer per Voting bestimmt. Die Paare müssen die ganze Zeit zusammen bleiben, schlafen zusammen in einem Bett und hoffen auf die große Liebe. Doch immer wieder kommen neue Liebeswütige auf die Insel, die die Paare in Versuchung führen. Traumhafte Dates lassen nicht nur Liebesgefühle sondern auch Eifersucht hochkochen.

Zuschauer können per App mitentscheiden

Über die Love Island App haben die Zuschauer die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen auf der Insel einzugreifen und Kandidaten raus- oder reinzuwählen. Wer geht eine neue Beziehung ein? Wer findet auf Love Island den perfekten Partner? Und welches Paar nimmt am Ende die 50.000 Euro mit nach Hause?

Die Kandidaten

Bei „Love Island“ suchen die Girls und Boys nach heißen Flirts oder der großen Liebe. Pia (25), Melina (23), Geraldine (24), Anna (24), Aurelia (23) und Chiara (23) sind die weiblichen Islander. Henrik (23), Josua (24), Luca (24) sowie Marc (24) sind die Jungs

Die Sendetermine

Los geht’s mit „Love Island“ am 31. August 2020 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die regulären Folgen laufen dann immer um 22:15 Uhr – außer am Samstag. Denn an dem Tag pausiert die Kuppelshow.

Livestream

Die Show kannst du nicht nur im TV, sondern auch im Netz verfolgen. Bei TVNOW gibt es einen Livestream von RTLZWEI – dort kannst du täglich die neue Folge von „Love Island“ schauen. Dazu benötigst du jedoch das Premium-Paket. Nach der Ausstrahlung werden die Episoden kostenfrei online gestellt.

Wo ist die Villa? Hier liegt der Drehort

Die Vila befindet sich auf Mallorca. In der Nähe befinden sich die Orte Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina. Und auch die Bucht von Alcúdia ist nicht weit entfernt. HIER erfährst du mehr zum Drehort! RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.