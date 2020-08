Love Island 2020: Melina geriet an die falschen Männer!

Melina ist 23 Jahre jung und angehende Studentin. In der neuen Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ will die Beauty nun ihr Liebes-Glück finden.

Die Beauty beschreibt sich als entspannt, locker, witzig und abenteuerlustig. Im Interview mit RTLZWEI hat die Kandidaten verraten, wie sie die Jungs bei „Love Island“ um den Verstand bringen will. „Ich denke meine offene Art und mein Lachen bringt die Männer um den Verstand“, sagt die angehende Studentin.

Das ist ihr in einer Beziehung sehr wichtig

In einer Beziehung sind ihr einige Dinge extrem wichtig. Treue, Ehrlichkeit und Loyalität sind mir sehr wichtig. Vertrauen spielt aber auch eine sehr wichtige Rolle in einer Beziehung“, so Melina. Sie spricht auch über ihre beste und schlechteste Eigenschaft: „Meine beste Eigenschaft ist meine ehrliche Art. Meine schlechteste Eigenschaft ist meine Sturheit.“

Deshalb ist Melina noch Single

Und warum ist sie überhaupt Single? „Bisher bin ich immer an die falschen Männer geraten“, plaudert die „Love Island“-Kandidatin aus. In der Kuppelshow trifft Melina auch auf die anderen Ladies, welche ihre Konkurrentinnen sind – aber wie loyal ist sie gegenüber den anderen? „Wenn man mir ehrlich und loyal gegenüber ist, dann gebe ich das doppelt zurück. Wenn nicht, dann habe ich auch keine Hemmungen“, so die 23-Jährige.

Kann Melina auch eifersüchtig sein?

Melina kann durchaus auch eifersüchtig sein: „Ich bin nicht sehr eifersüchtig, aber wenn mein Partner sich für andere Frauen interessiert, möchte ich natürlich wissen, wer das ist und warum er ihr so viel Aufmerksamkeit schenkt.“ Ob Melina bald ihren Traumboy finden wird? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.