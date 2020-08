Love Island 2020: Darum ist Luca noch immer Single!

Luca gehört zu den Islandern der diesjährigen Staffel von „Love Island“. Der 24-Jährige hat jetzt verraten, worauf es ihm in einer Beziehung wirklich ankommt und warum er noch immer Single ist.

Der Automobilkaufmann ist ein echter Hottie! Nun will Luca endlich seine Traumfrau bei „Love Island“ finden. „Ich bin auf jeden Fall bereit für die große Liebe!“, erzählt Luca in einem Interview mit RTLZWEI. Bis er sich aber verliebt, kann es dauern: „Ich brauche sehr lange, um mich zu verlieben! Die Liebe auf den ersten Blick ist nichts für mich.“

In dem Interview wurde er auch gefragt, ob er eher ein Abenteuer will oder großen Wert auf Romantik legt. „Ich brauche beides und bin auf der Suche nach einer Frau, die auch mal die Initiative ergreift. Romantik darf in einer Beziehung aber natürlich auch nicht fehlen“, verriet der Hottie.

Darauf kommt es ihm bei seiner Traumfrau an

Bei seiner Traumfrau spielt die Optik zwar eine große Rolle, aber ist nicht entscheidend – Luca ist nämlich eine ganz andere Sache viel wichtiger. „Intelligenz ist mir wichtig und Vertrauen. Meine Freundin kann gerne viel schlauer als ich sein, das finde ich sehr anziehend“, offenbart der Automobilkaufmann.

Luca spricht über seine schlechten Eigenschaften

Luca hat aber auch eine Schwäche, über die er offen spricht. „Ich bin leider manchmal etwas faul, was gewisse Verpflichtungen, wie Rechnungen bearbeiten, angeht, das ist eine wirklich schlechte Angewohnheit. Meine beste Eigenschaft ist, dass ich immer versuche alles positiv zu sehen“, so der 24-Jährige. Und wie loyal ist er gegenüber anderen Menschen? „Das kommt auf die Situation an, aber grundsätzlich bin ich ein sehr loyaler Mensch. Wenn mir aber jemand dumm kommt, ‚haue‘ ich den gerne auch mal in die ‚Pfanne'“, sagt er. Ob Luca in der Kuppelshow auf Mallorca seine große Liebe finden wird? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.