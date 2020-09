Love Island 2020: Cathy Hummels moderiert die zweite Paarungszeremonie

Diesen Tag werden die Islander bei „Love Island“ so schnell nicht vergessen: Nach der ausgelassenen Poolparty wird es ernst. Offen und ehrlich sprechen Anna und Marc über ihre Gefühle und dann betritt Cathy Hummels die Villa. Die 32-Jährige springt für Jana Ina Zarrella ein, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Damit ist allen endgültig klar: Die nächste Paarungszeremonie steht an und ein Islander muss die Villa für immer verlassen.

Sonne, Palmen und kühle Drinks – beste Voraussetzungen für eine Poolparty. „Poolparty“ hallt es durch die ganze Villa. Und dann geht es auch schon los! Ausgelassen feiern und tanzen die Islander zu lauter Musik rund um den Pool und verbringen einen unvergesslichen Sommertag in der Traumvilla. Die Boys sind im Arschbombenfieber, die Girls schwingen die Hüften! Mehr geht nicht!

Marc auf bestem Weg Mitten in Annas Herz

Marc und Anna kommen sich immer näher. Auf dem Balkon tauschen sie sich über ihre Gefühle aus. „Das hört sich jetzt so schnulzig an, aber als wir uns geküsst haben, habe ich alles drum herum ausgeblendet und es gab nur dich und mich! Ist es dir zu viel, wenn ich dich in den Arm nehme und küsse? Sprich es ehrlich aus, spricht mit mir”, will Marc sehr einfühlsam wissen. Damit trifft er einen wunden Punkt bei Anna: „Ich habe unwahrscheinlich große Probleme über meine Gefühle zu reden. Ich habe mir eine Schutzmauer aufgebaut und ich muss mal gucken, die bröckeln zu lassen. Ich fühle mich immer wohler und geborgener.” Mit seiner rücksichtsvollen Art, scheint Marc genau auf dem richtigen Weg mitten in Annas Herz zu sein. „Er schaut, wie ich reagiere und macht nicht einfach. Das gibt mir das Gefühl, dass ich ihm vertrauen kann. Es fühlt sich einfach gut an”, strahlt Anna.

Wer muss die Villa verlassen?

„Willkommen zu eurer zweiten Paarungszeremonie hier bei Love Island“, begrüßt Cathy Hummels die Islander. „Es ist aber auch die erste Paarungszeremonie, bei der jemand nach Hause gehen muss. Es gibt nur eine Regel auf Love Island: Hier kann man nur als Couple gewinnen! Ohne Liebe keine Chance – so einfach ist es!“ Jetzt ist es raus, ein Islander muss gehen! Und da die Girls in der Überzahl sind, haben für eine von ihnen die letzten Minuten in der Villa begonnen. Wer steht am Ende der Paarungszeremonie alleine da und muss die Liebes-Insel verlassen? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.