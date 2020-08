Love Island 2020: Bei diesen Girls wird Henrik schwach!

Henrik ist ein echter Hingucker! Der 23-jährige Hottie sucht die große Liebe und gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“. Der Student erzählt nun, weshalb er in der Show mitmacht und welche Girls ihn wirklich umhauen.

Mit seinem Look fällt Henrik sofort auf und will die Ladies bei „Love Island“ um den Finger wickeln. „Mich macht zum perfekten Islander, dass ich ein smarter und witziger Typ bin, der Leute beeindrucken und entertainen kann und ich hoffe, dass ich bei Love Island dann auch die richtige Frau entertaine“, plaudert der Student in einem Interview mit RTLZWEI aus.

Das ist ihm in einer Beziehung wichtig

Steht er lieber auf Abenteuer oder Romantik? „Mich macht zum perfekten Islander, dass ich ein smarter und witziger Typ bin, der Leute beeindrucken und entertainen kann und ich hoffe, dass ich bei Love Island dann auch die richtige Frau entertaine“, so der 23-Jährige. Einige Dinge sind ihm in einer Beziehung besonders wichtig: „Loyalität, Ehrlichkeit und der Zusammenhalt sind mir wichtig. Es gehört für mich dazu, dass man sich gegenseitig auch pusht und unterstützt.“

Bei diesen Girls wird Henrik schwach

Bei einigen Girls könnte er „Love Island“-Kandidat sofort schwach werden: „Bei Frauen mit einer tollen Ausstrahlung, die vielleicht auch etwas dominant sind und Feuer haben werde ich schwach.“ Legt er aber einen größeren Wert auf das Aussehen oder Charisma? „Das Charisma zieht mich bei Frauen auf jeden Fall mehr an. Das Aussehen kommt an zweiter Stelle“, sagt Henrik.

Das war sein schlimmstes Date

Dann erzählt er auch noch über sein schlimmstes Date: „Ich hatte mal ein Date, bei dem die Frau komplett anders aussah, als auf den Bildern, die sie mir geschickt hat. Das war irgendwie komisch.“ Seine letzte Beziehung liegt rund ein Jahr zurück – nun ist er wieder bereit für die große Liebe. Ob er diese in der Kuppelshow finden wird? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.