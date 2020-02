Let’s Dance 2020: Darum gilt Luca Hänni als Favorit!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ging Luca Hänni bereits als Sieger hervor. Wird sich der Mädchenschwarm nun auch die Tanz-Krone schnappen? Der smarte Sänger ist in der neuen Staffel von „Let’s Dance“ dabei – und hat gute Chancen zu gewinnen.

Luca Hänni freut sich riesig auf die Teilnahme von „Let’s Dance“. „Das ist eine neue Challenge, die hier auf mich wartet. Und ich freue mich extrem auf die neue Herausforderung. Ich habe auf diese Art und Weise noch nie in meinem Leben getanzt. Das wird bestimmt sehr anstrengend. Ich habe das Angebot mit Freude angenommen“, sagt Luca Hänni in einem Interview mit RTL.

Luca Hänni will das Finale erreichen

Der Sänger hat ein klares Ziel: Er will es ins Finale schaffen. „Mein Ziel ist das Finale. Ich setze meine Ziele immer hoch an. Ich will aus mir herauskommen. Das ist etwas ganz Neues, was ich hier lerne. Ich will nicht aufgeben, sondern dranbleiben, viel üben und natürlich Spaß haben“, erzählt er weiter.

Er selbst sieht sich nicht als Favorit

Luca Häönni gilt als Favorit bei der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“. Denn er hat bereits bei „Dance Dance Dance“ teilgenommen und gewann die Show – dort konnte er bereits viel Tanzerfahrung sammeln. Er selbst sieht sich aber nicht als Favorit: „Der Favorit zu sein ist immer gefährlich. Natürlich habe ich ein bisschen Tanzerfahrung durch meine Musik und die Show „Dance, Dance, Dance“ bei euch. Das ist aber etwas ganz anderes und hat nichts mit Paartanz zu tun. Ich hoffe das verstehen die Leute.“

So geht der Sänger mit Kritik um

Und wie geht er mit Kritik um? „Ich würde sagen ich gehe gut mit Kritik um. Trotzdem hoffe ich, dass es nicht allzu viel zu kritisieren geben wird. Aber um Kritik kommt man nicht herum. Insbesondere wenn es um die Haltung geht, bekomme ich bestimmt eins auf den Deckel. Ich merke jetzt schon, dass ich sehr verspannt bin. Alles muss beim Tanzen gestreckt sein und ich kann es einfach nicht strecken. Dabei hat das Training noch nicht mal richtig begonnen. Da wird sehr viel auf mich zukommen. Da muss man die Kritik auch annehmen können“, so Luca Hänni. RTL zeigt „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar 2020 immer freitags um 20:15 Uhr.