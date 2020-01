Let’s Dance 2020: Das sind die ersten vier Kandidaten!

Die Staffel von „Let’s Dance“ startet bei RTL in diesem Jahr so früh wie noch nie. Die beliebte Tanzshow geht schon am 21. Februar in die nächste Runde. Nun wurden auch die ersten 4 Kandidaten enthüllt, welche das Tanzbein schwingen werden.

Die Stars müssen wieder zeigen, was sie auf dem Tanzparkett drauf haben. Im vergangenen Jahr gewann Pascal Hens die Staffel – aber wer wird sein Nachfolger? Zu den ersten Kandidaten gehört Ex-Fußballerin Steffi Jones. An ihren Tanzpartner hat sie im Interview mit RTL direkt eine Info: „Für dich, mein Tanzpartner, wer auch immer du dann sein wirst: Ich kann nicht viel. Ich freue mich wahnsinnig. Das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme.“

Ilka Bessin schwingt das Tanzbein

Ilka Bessin wurde als Cindy aus Marzahn bekannt und wird ebenfalls das Tanzbein schwingen. „Ich habe ja schon ein paar Mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei ‚Let’s Dance‘ mitmachen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer und so lustig. Und jetzt habe ich einfach gesagt: ‚Ich mache das.‘ Und habe ganz großen Respekt davor, klar. Ich freue mich aber auch“, sagt die 48-Jährige gegenüber RTL.

Luca Hänni wagt die Herausforderung

Luca Hänni wagt sich ebenfalls auf das Parkett. „Soweit, ich darf es endlich sagen: Ich bin mit dabei bei der großen Show ‚Let’s Dance‘ und ich freue mich unglaublich. Es wird eine neue Challenge für mich und wie ihr mich kennt, ich mag Herausforderungen. Also habe ich sofort zugesagt. Und ich freue mich auf dieses große Abenteuer“, freut sich der DSDS-Sieger. Und auch „Alles was zählt“-Star Tijan Njie will sich den Titel holen: „Wunderschönen guten Tag, ich bin Tijan Nije und ich in bei ‚Let’s Dance‘ dabei. Yes.“ Die neue Staffel von „Let’s Dance“ startet am 21. Februar bei RTL.