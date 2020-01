Laura Müller: So sah die Wendler-Freundin früher aus!

Laura Müller beherrscht die Schlagzeilen! Erst kürzlich hatte die Freundin von Michael Wendler ein Shooting für den Playboy. Doch wusstest du eigentlich, wie die 19-Jährige früher aussah? KUKKSI hat mal ihren Instagram-Account gecheckt und hat dort alte Schnappschüsse entdeckt.

Die 19-Jährige ist eine mege erfolgreiche Influencerin und hat dort sogar mehr Follower als Michael Wendler. Und auch karrieremäßig könnte es für sie kaum besser laufen: Nach ihrer Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ und einem Shooting für den Playboy schwingt sie bald ihr Tanzbein bei „Let’s Dance“ und bekommt gemeinsam mit ihrem Liebsten sogar eine Doku-Soap bei TVNOW.

Power-Paar bekommt Doku-Soap

In „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ bekommen die Fans einen ganz privaten Einblick in das Leben von Michael Wendler und Laura Müller. Es geht darum, wie sich Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler sogar ein Haus für seine Laura kauft. Nach ihren Wünschen soll das nun umgebaut werden – ungewöhnlich, denn der Sänger tauscht das Mikrofon gegen den Vorschlaghammer und legt selbst Hand an. Die neue Doku-Soap läuft ab dem 21. Februar 2020 bei TVNOW – insgesamt soll es sechs Folgen geben, welche dann wöchentlich veröffentlicht werden.

Hatte Laura Müller eine Beauty-OP?

Immer wieder fragen sich die Fans, ob an Laura Müller alles echt ist. „Tut eine Lippenunterspritzung weh?“, wollte ein Fan bei Instagram wissen. Die 19-Jährige stellte daraufhin klar: „Ich bin, wie ich schon oft erwähnt habe, unoperiert. Ich kann nicht sagen, ob eine Lippenunterspritzung wehtut.“ Die Brünette hatte also bisher keinen Eingriff. Und den braucht sie auch gar nicht, denn die Influencerin ist auch so ein echter Hingucker.

Wie sah Laura Müller früher aus?

KUKKSI hat mal ihren Instagram-Kanal gecheckt – dort hatte sie das Bild im Herbst 2018 gepostet. Das war in etwa der Zeitraum, als sie auch Michael Wendler kennengelernt hat. Ganz so krass im Vergleich zu heute hat sich der Web-Star nicht verändert.