Köln 50667: Stirbt Meike in der Flammen-Hölle?

Bei „Köln 50667“ spielen sich dramatische Szenen ab. Erst kürzlich ist Pia Tillmann als Meike in die Domstadt-Daily zurückgekehrt. Doch stirbt ihre Rolle nun den Serientod?

Oskar sorgte bei „Köln 50667“ zuletzt immer wieder für Ärger. Sogar nach dem Diebstahl der beiden Autos und einem Polizeieinsatz brachte den Teenie zur Vernunft. Ben weiß deshalb nicht mehr weiter und macht sich riesige Sorgen.

Meike wird in den Flammen bewusstlos

Dann geriet er auch noch mit Meike in einen heftigen Streit. Deshalb hat sie ihn rausgeschmissen – doch nun plagt sie das schlechte Gewissen und sucht Oskar. Aus einem brennenden Haus vernimmt Meike plötzlich die Hilfeschreie von Oskars und Samantha. Dort hatten die beiden gesprayt – doch das Gebäude geriet dabei in Flammen. Ohne zu zögern stürzt Meike in die Flammen, um die beiden zu retten. Zunächst gelingt es ihr, den Sohn von Ben zu retten. Doch als sie Samantha retten will, wird Meike plötzlich bewusstlos und bleibt in den Flammen zurück.

Rettung in letzter Sekunde

Dann kommt ein Mann, um Meike und Samantha aus der Feuer-Hölle zu retten. Die beiden Girls kommen in ein Krankenhaus und entkommen nur knapp dem Tod. Als Meike aufwacht, will sie sich bei ihrem Retter bedanken. Doch selbst die Polizei kennt seine Identität nicht. Einige Tage später scheint sie jedoch auf ihn zu treffen – wie sie den Kontakt zu dem Mann herstellen konnte, ist noch unklar.

In der Vorschau ist jedoch von einem Vince die Rede. Als die beiden sich treffen, kommt jedoch alles anders: Er muss schnell wieder los und lässt Meike stehen. Am kommenden Tag erhält Meike jedoch einen Blumenstrauß und natürlich will sie erfahren, weshalb Vince das Date so schnell angebrochen hat. Ob die beiden sich nochmal wieder treffen werden? Fakt ist aber: Meike stirbt definitiv nicht dem Serientod… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 18 Uhr bei „Köln 50667“. Mehr News zu „Köln 50667“ und den Darstellern gibt es HIER bei KUKKSI.