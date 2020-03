Köln 50667: Kommt Pia Tillmann in die Soap zurück?

Gibt es bei „Köln 50667“ bald ein Mega-Comeback? Pia Tillmann war als Meike Weber über viele Jahre in der beliebten RTLZWEI-Daily zu sehen. Nun könnte sie möglicherweise wieder ans Set zurückkehren.

Bei „Köln 50667“ war Meike war mit Alex (Ingo Kantorek) verlobt – doch dann kam das überraschende Liebes-Aus. Dann hat sie jedoch Köln verlassen und ging nach London – das war bereits im Jahr 2014. Ist Pia Tillmann nun nach 6 Jahren bald wieder bei „Köln 50667“ zu sehen?

Mehrere Darsteller sollen zurückkehren

„Viele bekannte und beliebte Figuren der Serie werden zurückkehren. Insofern ist die Quote vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass wir viele starke und bekannte Protagonisten in beiden Serien verloren haben“, erklärten die Macher gegenüber DWDL. Das betrifft nicht nur „Köln 50667“, sondern auch „Berlin – Tag & Nacht“.

Kehrt Pia Tillmann ans Set zurück?

Laut Quotenmeter soll nun auch Pia Tillmann zu „Köln 50667“ zurückkehren. Zeitlich würde das durchaus passen, denn bei „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ ist die Darstellerin vor einiger Zeit ausgestiegen. Offenbar will man damit die Quote steigern – diese sind bei beiden Soaps in letzter Zeit etwas zurückgegangen, aber nach wie vor sind sowohl BTN als „Köln 50667“ vor allem im Netz total erfolgreich. Welche Darsteller noch zurückkehren, ist bisher nicht bekannt – Fans wünschen sich im Netz aber unter anderem Saskia Beecks oder auch Chameen Loca wieder bei BTN zurück.

Derzeit pausieren BTN und Köln 50667

Derzeit pausieren aufgrund der Corona-Krise die Dreharbeiten zu „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“. Man drehe in vielen Locations, welche derzeit nicht geöffnet haben – die Produktion ist daher unmöglich. Wann diese bei beiden Dailys fortgesetzt werden sollen, ist bisher nicht bekannt. Und auch den empfohlenen Sicherheitsabstand will man bei der Produktion einhalten – das wäre bei Dreharbeiten auch in der WG nur schwer umsetzbar. Die beiden Serien laufen täglich ab 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Pia Tillmann: Liebes-Aus mit Steffen Donsbach!