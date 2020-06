Klaudia Giez: Ex-GNTM-Beauty nimmt sich Auszeit!

Beruflich könnte es für Klaudia Giez eigentlich nicht besser laufen. Nach ihrer Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“ startete die Beauty richtig durch. Doch nun will sich die 23-Jährige eine kurze Auszeit gönnen.

Klaudia Giez hat sich viel vorgenommen: Erst im vergangenen Jahr nahm sie an der Staffel „Dancing on Ice“ teil und auch danach standen zahlreiche Projekte an. „Ich habe ein Buch rausgebracht, wo derzeit noch die Promotion läuft. Dann mache ich für GNTM vieles online. Es stehen außerdem in diesem Jahr noch viele Events und Kooperationen mit Partnern an“, verriet Klaudia Giez vor einigen Monaten bei der GNTM-Preview im exklusiven Interview mit KUKKSI. Einige Projekte konnten aufgrund der Corona-Pandemie zwar nicht stattfinden – langweilig wird es bei der Beauty aber dennoch nicht.

GNTM-Klaudia nimmt sich mehr Zeit für sich

Doch nun will sich Klaudia Giez mehr Zeit für sich nehmen. „Ich habe mir so Sachen in den Kopf gesetzt. Einfach mal chillen. Ich mache immer alles so hektisch und will immer alles auf einmal machen und alles auf einmal erledigen. Aber nein, ich nehme mir jetzt einfach mal Zeit für mich, so viel ich brauche“, schreibt das Model in einer Instagram-Story.

Sie will einfach etwas abschalten und gönnt sich etwas mehr Ruhe. Dafür hat Klaudia mit K auch schon eine Idee: Sie fängt mit dem Meditieren an! „Ich bin immer so crazy und ich konnte immer schwer schlafen", so das Model weiter. Die Fans können nachvollziehen, dass sich Klaudia etwas mehr Zeit für sich nimmt – schließlich war das vergangene Jahr mit „Dancing on Ice" sowie den weiteren Projekten sehr intensiv.