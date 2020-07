Kampf der Realitystars: So steht es um Annemarie Eilfeld & ihrem Freund!

Es war ein krasses Drama in der neuen Folge von „Kampf der Realitystars“ auf RTLZWEI. In der Show verriet Sandy Fähse, dass der Freund von Annemarie Eilfeld vor einigen Jahren etwas mit einer Kollegin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hatte. Daraufhin zeigte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin mega enttäuscht. Doch hat sie sich nun mit ihrem Freund ausgesprochen?

In der Sendung konnte Annemarie Eilfeld nicht fassen, was sie von Sandy Fähse erfahren hat. Ihr Freund hatte vor mehreren Jahren eine Liaison mit einer Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“. Zwar war das vor der Zeit von Annemarie Eilfeld – dennoch war sie darüber überhaupt nicht happy.

Zwischen Annemarie und ihrem Freund läuft es super

„Tim und ich haben sofort miteinander gesprochen. Und natürlich hat es ihn total geärgert, in einer TV-Show thematisiert zu werden, in der ich teilgenommen habe, nicht er“, sagt Annemarie Eilfeld in einem Interview mit Promiflash. Einen Streit gab es zwischen dem Paar nicht – die beiden haben sich nach den Dreharbeiten ausführlich ausgesprochen. „Wir konnten alle Missverständnisse aus der Welt schaffen und schweben, wie man sieht, zusammen ja immer noch auf Wolke sieben“, so die Beauty weiter.

Kritik an der Produktion

Annemarie Eilfeld hat in einer Instagram-Story aber auch die Produktion kritisiert. „Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich in der Situationen mit Sandy vier verschiedene Outfits und drei verschiedene Frisuren habe“, meint der TV-Star. Und weiter: „Kompliment an den Schnitt auf jeden Fall. Das war sehr, sehr wirr. Da wurden vier Tage auf einen Abend geschnitten.“ RTLZWEI und TVNOW zeigen „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.