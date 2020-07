Kampf der Realitystars: Diese Szenen sollten nie im TV gezeigt werden!

Bei RTLZWEI geht „Kampf der Realitystars“ am Mittwoch in die nächste Runde. Doch dort kommt es zu einer krassen Enthüllung – einige Szenen sollten sogar nie ausgestrahlt werden. Doch was ist da eigentlich passiert?

In der neuen Folge von „Kampf der Realitystars“ offenbart Sandy Fähse, mit wem der Freund von Annemrie Eilfeld vor ihr zusammen war – und zwar mit einer Serienkollegin von „Berlin – Tag & Nacht“. „Ich kenne Deinen Freund schon ewig. Der hat in Berlin lange gelebt und war mit einer meiner Arbeitskolleginnen zusammen, vor fünf Jahren. Dein lieber Freund hat einen gewissen Ruf in Berlin“, sagt Sandy Fähse in der Show.

Sandy Fähse spricht über pikante Details

Für Annemarie Eilfeld war das eine neue Info und ein Schock zugleich. „Das wusste ich nicht. Tim hat mir davon nichts erzählt. Im Gegenteil – er hat immer gesagt, er möge ‚Berlin Tag und Nacht‘ und den Frauentyp in der Serie nicht. Er ist jetzt ein ganz anderer Mensch für mich. […] Hätte ich das vorher gewusst, wäre er als Partner für mich nicht infrage gekommen. Ich habe scheinbar die Katze im Sack gekauft“, sagt die Sängerin laut der Bild-Zeitung.

Das sagt RTLZWEI zu den Szenen

Der Freund von Annemarie Eilfeld war richtig sauer – und wollte laut der Bild sogar Anwälte einschalten, damit die Szenen nicht ausgestrahlt werden. Man hat sich aber darauf geeinigt, besonders pikante Details nicht auszustrahlen. Und was sagt der Sender selbst dazu? „Tatsächlich hat das Thema für Diskussionen gesorgt. Bei ‚Kampf der Realitystars‘ kommen die Protagonisten jederzeit frei zu Wort. Wir verpflichten die Produzenten unserer Sendungen stets zur größtmöglichen Sorgfalt, dazu gehört auch die Wahrung von Persönlichkeitsrechten. Vor diesem Hintergrund sind uns keine kritischen Passagen bekannt“, sagt ein Sendersprecher. Übrigens: Nach den Dreharbeiten haben sich Annemarie und Tim ausgesprochen – zwischen dem Paar scheint alles wieder easy zu sein. RTLZWEI zeigt „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.