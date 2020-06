Josephine Welsch: So dramatisch war die Zwillingsgeburt!

Josephine Welsch wurde im April erstmals Mama von Zwillingen. Doch die Geburt verlief für den ehemaligen „Berlin – Tag & Nacht“-Star nicht reibungslos. In einem Clip bei YouTube berichtet die Soap-Beauty über die schlimmen Schmerzen.

Einen Tag vor dem geplanten Geburtstermin ist die Fruchtblase geplatzt. Das erste Baby kam ohne Probleme auf die Welt und die Geburt verlief ohne Komplikationen. Doch bei dem zweiten Säugling sah das ganz anders aus, denn er lag quer im Bauch.

Damit ihr zweiter Sohn auf natürlichem Weg zur Welt kommen kann, versuchten Hebammen, mit Druck von außen das Kind zu drehen – geklappt hat das leider nicht. „Es kamen dann auf einmal mehr Personen dazu“, sagte Josephine Welsch in dem Video. Nun waren auch ein Kinderarzt und eine Oberärztin anwesend – außerdem wurden auch die Herztöne des zweiten Babys untersucht. Doch diese wurden dann schlechter.

Josephine Welsch hatte schlimme Schmerzen

Die Oberärztin plante dann eine sogenannte innere und äußere Wendung. „Wenn ihr denkt, dass ’ne Geburt schlimm ist, dann probiert mal eine innere und äußere Wendung aus“, erzählt Josephine Welsch. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hatte dabei heftige Schmerzen, welche kaum erträglich waren. „Das war das schlimmste auf der ganzen Welt. Ich habe geschrien, als ob ich abgeschlachtet werde“, erzählt sie.

Nur ein Kaiserschnitt war möglich

Josephine Welsch hat von Beginn an einen Kaiserschnitt abgelehnt – doch den Ärzten blieb nichts anderes übrig, als der Säugling mit der Schulter in den Geburtskanal gerutscht ist. „Ich hab‘ einfach nur noch gebrüllt. Währenddessen kamen noch mehr Leute in den Raum, sie haben mich hochgehoben und auf die Liege gepackt“, so Josephine Welsch. Und auch für ihren Mann war das keine einfache Situation: „Das ist schon hart zu ertragen wenn die Frau so Schmerzen hat und man kann nichts machen.“ Schon gelesen? Josephine Welsch: Das macht BTN-Miri heute!