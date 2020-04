Josephine Welsch: Die Zwillinge sind endlich da!

Endlich war es soweit: Josephine Welsch hat ihre Zwillinge auf die Welt gebracht! Die tolle Nachricht verkündete ihr Liebster bei Instagram.

Das Paar kann sein Glück nicht fassen: Nachdem Josephine Welsch bereits 2018 erstmals Mama wurde, verkündete die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ im Frühjahr, dass sie erneut Mama wird. Der Geburt fieberten Josephine Welsch und Robert Dallmann, welcher bürgerlich Wolf heißt, entgegen – nun hatte das Warten endlich ein Ende.

So verlief die Geburt

„Sie sind da, wir sind überglücklich und dankbar!“, verkündete Robert Dallmann in dem sozialen Netzwerk. Ganz reibungslos verlief die Geburt aber nicht: „Aber meiner Maulbeere geht es gut, unseren beiden Kindern geht es gut. Jetzt macht meine Maulbeere erstmal Wochenbett, ein bisschen ausruhen muss sie sich, die Kleinen sollen ankommen!“, verriet er in dem Statement.

Erst vor einigen Tagen schrieb Josephine Welsch noch bei Instagram: „Wir sind drüber aber kein Grund zur Panik, ich habe ein gutes Gefühl, die Kontrollgänge sind jetzt nochmal angezogen & wenn die zwei Bauchbewohner sich am Montag immer noch nicht entschlossen haben Auge um Auge hallo zu sagen, werde ich auch in die Klinik gehen, einfach um dort vermehrt die Möglichkeit zu haben, zu überprüfen ob es beiden auch wirklich gut geht!“, so die ehemalige BTN-Darstellerin. Nun kann sie die beiden Sprösslinge endlich im Arm halten…