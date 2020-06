Jenefer Riili & Matthias Höhn: Bald noch ein Baby?

Jenefer Riili und Matthias Höhn wurden 2018 erstmals Eltern. Sohnemann Milan ist der ganze Stolz des Paares – aber sind sie etwa bald zu viert? Die beiden ehemaligen Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ haben nämlich verraten, dass die Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen ist.

Milan ist mittlerweile schon bald zwei Jahre alt und schon ganz schön groß geworden. Ihr Sohn soll wohl kein Einzelkind bleiben. Denn wenn es nach Jenefer Riili und Matthias Höhn geht, soll er ein Geschwisterchen bekommen. Bei Instagram beantwortete Jenefer Riili mal wieder Fragen von Fans. Ein User wollte wissen, ob sich das Paar noch ein Baby vorstellen könnte. „Auf jeden Fall noch ein Baby, mindestens eins, wir wollen ja auch, dass Milan Geschwister hat“, verriet die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ ihrer Community.

Jenefer Riili spricht über Familienplanung

Ein Baby wollen die beiden also noch – aber dafür muss der richtige Zeitpunkt kommen. Im Moment könnte sich Jenefer Riili keinen Nachwuchs vorstellen. „Gerade jetzt, in diesem Moment könnte ich mir nicht vorstellen, schwanger zu werden. Wir wollen die Zeit mit Milan einfach noch ein bisschen genießen. Das nächste Jahr sieht dann natürlich schon wieder anders aus“, so der Ex-Serien-Star.

Generell will Jenefer Riili nichts überstürzen und jede Entscheidung überdenkt sie mehrmals. „Ich bin jemand, der unglaublich viel nachdenkt. Überdenkt. Jede Entscheidung prüfe ich zweimal", erklärte die Beauty vor einigen Wochen. Die Familie bleibt also erstmal zu dritt – zumindest vorerst…