JayJay Jackpot: YouTube-Star stirbt mit 32!

Schock-Nachricht in der Netzwelt: JayJay Jackpot ist tot! Die YouTuberin starb im Alter von 32 Jahren. Ihr Manager bestätigte die traurige Todesnachricht. Es gibt auch erste Details zur Todesursache.

Die Kult-Blondine hat 262 000 Youtube-Abonnenten und 111.000 Instagram-Follower. Im Netz hatte JayJay Jackpot (welche mit bürgerlichen Namen Janina-Dominique Buse hieß) eine riesige Fanbase. In den sozialen Netzwerken begeisterte sie ihre Community mit zahlreichen Clips oder Schnappschüssen.

Ihr Manager meldet sich zu Wort

Doch die Fans müssen nun Abschied nehmen: JayJay Jackpot ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben! „Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten“, sagte ihr Manager Carlo Vista in der Bild-Zeitung.

Was ist die Todesursache?

In der Medizinischen Hochschule Hannover sei sie an Organversagen gestorben. Bereits im Alter von 12 Jahren sei bei JayJay Jackpot eine unheilbare Herzkrankheit diagnostiziert worden – bis zuletzt hatte sie deshalb immer wieder gesundheitliche Probleme. Bei YouTube musste sie deshalb sogar eine Pause einlegen. „Das war für mich wie in einem Horrorfilm. Von heute auf morgen war ich auf einmal im Krankenhaus und alle haben an mir rumgedoktert“, sagte die YouTuberin im Jahr 2018 in einem RTL-Interview. Schon gelesen? JayJay Jackpot ist tot: Die YouTuberin litt an dieser Krankheit!