JayJay Jackpot ist tot: Die YouTuberin litt an dieser Krankheit!

JayJay Jackpot war ein echtes Phänomen bei YouTube. Der Web-Star brachte die User im Netz immer wieder zum Lachen. In den Clips stellte sie sich immer wieder dumm – sie spielte dabei nur eine Rolle. Doch nun die traurige Nachricht: Im Alter von nur 32 Jahren ist die Kult-Blondine verstorben!

Ihr Manager Carlo Vista bestätigte die traurige Nachricht. „Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten“, erklärte er laut der Bild-Zeitung in einem Statement.

JayJay Jackpot litt an einem Herzfehler

JayJay Jackpot litt seit ihrer Kindheit an einem Herzfehler. „Ich war seit 2015 immer im Krankenhaus und so, weil ich einen Herzfehler habe. Dann war ich auf der Intensivstation und sie haben gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie mich aus dem Krankenhaus rausbekommen“, sagte JayJay Jackpot damals im „SAT.1 Frühstücksfernsehen“. Die Krankheit war unheilbar. „Es wird eigentlich immer schlimmer“, gestand sie damals. In dem Interview kullerten der Kult-Blondine die Tränen. Und auch in einem RTL-Interview erklärte sie damals: „Das war für mich wie in einem Horrorfilm. Von heute auf morgen war ich auf einmal im Krankenhaus und alle haben an mir rumgedoktert.“

Die YouTuberin hatte eine riesige Fanbase

Aufgrund ihrer Krankheit legte JayJay Jackpot auch eine längere Pause bei YouTube ein. In diesem Jahr hatte sie ihr Comeback angekündigt. Über 260.000 Menschen folgten ihr auf YouTube und auch auf Instagram hatte die Blondine mehr als 100.000 Fans. Für zahlreiche User war sie eine absolute Kult-Figur – mit ihren Clips brachte der Netz-Star alle zum Lachen. In ihren Videos hat sie sich ihre Krankheit nie anmerken lassen. Zwar war die Netz-Ikone schon seit ihrer Kindheit krank und schon lange in medizinischer Betreuung – dennoch hat keiner mit einem so frühen Tod gerechnet. Die User reagierten fassungslos und sprachen der Familie und Freunden ihr Beileid in zahlreichen Kommentaren aus.