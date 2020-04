JayJay Jackpot: Darum durfte ihre Familie erst spät zu ihr!

Im Alter von nur 32 Jahren ist JayJay Jackpot verstorben. Die YouTuberin war schon seit ihrer Kindheit unheilbar krank und litt an einem Herzfehler. Der plötzliche Tod kommt für die Fans aber trotzdem überraschend. Besucher sind in Krankenhäusern aufgrund der Corona-Lage derzeit kaum erlaubt – deshalb konnte sich die Familie erst spät von ihr verabschieden.

JayJay Jackpot, welche mit bürgerlichem Namen Janina-Dominique Buse hieß, ist in der Nacht zum Dienstag verstorben. „Wir haben alle gewusst, dass es passieren würde, dass JayJay nicht 100 Jahre alt werden würde“, erklärt ihr Manager Carlo Vista in einem Interview mit RTL.

Sie litt seit ihrer Kindheit an einem Herzfehler

In den vergangenen Jahren hatte die Influencerin immer wieder Probleme aufgrund ihrer Krankheit und legte deshalb sogar eine längere YouTube-Pause ein. „Janina wusste, dass sie kein langes Leben haben würde. Das hat sie verdrängt. Daran wollte sie nicht erinnert werden“, erzählt ihr Manager weiter.

JayJay Jackpot starb an Organversagen

Wegen Organversagen verstarb JayJay Jackpot in einem Hospital am Dienstag – die Familie durfte erst sehr spät zu ihr, da Besuche in Krankenhäusern kaum erlaubt sind. „Ich glaube, am Sonntag oder Montag hatten die Ärzte freigegeben, dass die engste Familie vorbeikommen kann und JayJay noch mal sehen kann“, sagt Carlo Vista. Er selbst durfte jedoch nicht Abschied nehmen. Der Tod war für die Familie ein absoluter Schock. „Die Familie trauert selbstverständlich und muss erst mal mit diesem Verlust zurechtkommen“, erklärt er.

Dieser Spruch hat sie berühmt gemacht

Die Videos von JayJay Jackpot waren im Netz ein Hit und hatte eine riesige Fanbase. Bei YouTube hatte sie mehr als 260.000 Fans. Einer ihrer Kultsprüche war in ihren Clips „Like a Barbie!“. Im Jahr 2015 war der Webstar außerdem bei DSDS zu sehen. Die Fans bekundeten im Netz ihr Beileid und wünschen der Familie viel Kraft. Schon gelesen? JayJay Jackpot ist tot: Die YouTuberin litt an dieser Krankheit!