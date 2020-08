Ingo Kantorek: Köln 50667-Star verstarb vor einem Jahr!

Ingo Kantorek gehörte zu einer der beliebtesten Darsteller bei „Köln 50667“. Doch vor einem Jahr mussten seine Angehörigen, Kollegen und Fans einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Darsteller sowie seine Frau sind bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Es ist genau ein Jahr her, dass Ingo Kantorek und seine Frau Suzana bei einem schweren Autounfall gestorben sind. Das Paar war auf der Rückreise von ihrem Italien-Urlaub – am 16. August 2020 raste dann der Wagen gegen einen LKW. Der Schauspieler aus „Köln 50667“ verstarb sofort, seine Frau erlag wenige Stunden später an den schweren Verletzungen.

Ingo Kantorek hatte eine riesige Fanbase

Ingo Kantorek spielte sein Anfang an bei „Köln 50667“ und hatte eine riesige Fanbase. Bei den Zuschauern gehörte er zu den beliebtesten Darstellerin der erfolgreichen RTLZWEI-Soap. In der Serie führte er die Kunstbar am Kölner Dom. Er hatte auch ein großes Herz und setzte sich für viele soziale Projekte ein. Für seine Angehörigen, sowie Freunde und Fans sitzt der Schock bis heute tief.

Schock sitzt noch immer tief

„Egal wo du dich gerade mit Susi befindest ihr seid fest verankert in meinem Herzen und ich werde euch nicht vergessen. An manchen Tagen wo es mir nicht so gut geht, denke ich sehr oft an dich Ingo. Dann stelle ich mir die Frage wie wärst du mit der Situation umgegangen? Welchen Rat hättest du mir gegeben? Und was hätte ich noch alles von dir lernen können. Für mich warst du nicht einfach nur ein Arbeitskollege sondern viel mehr als das … Unser Big Daddy“, schrieb „Köln 50667“-Kollege Danny Liedtke damals bei Instagram.

„Danke für dein Talent, sowohl deine Frau und deinen Sohn sah ich als Charaktere in der Serie. Ich sah Dich und dachte immer. , das ist doch der „ -Wahre Wolverine „ . Danke für die vielen Lehrreichen Stunden , Tage , Monate , Jahre… ein Meister der Kunst des Schauspielens warst Du. Schauspieler Ingo , Susi , Wir sehen Uns … ganz ganz ganz Sicher“, schrieb David Ortega.