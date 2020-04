Der tragische Tod von Ingo Kantorek und seiner Frau Suzana war für viele ein krasser Schock. Nicht nur Angehörige und Fans, sondern für seine Serienkollegen aus „Köln 50667“ war der Verlust nur schwer verkraftbar. Nun richtet David Ortega plötzliche Worte an den Alex Kowalski-Darsteller.

Ingo Kantorek und seine Frau Suzana waren auf dem Rückweg von ihrem Urlaub aus Italien. Auf der Autobahn A8 nahe Sindelfingen raste ihr Wagen in einen LKW. Ingo Kantorek war sofort tot, seine Frau verstarb einige Stunden später im Krankenhaus.

Persönliche Worte an Ingo Kantorek

David Ortega richtet nun emotionale Worte an seinen Serienkollegen – er habe Zeit gebraucht, um was in Worte zu fassen. „Weist du Ingo: Ich schreibe diese Zeilen von Hier , Zu Euch . Ich weiß das es das Weiter gibt . An „diesem „Tag, war Ich auf Bergen in Antequera, im Wasser und merkte , spät erst, dass mein Handy in der Badehose war. Es war nass geworden und so , kaputt gegangen. Später dann die Nachricht aus dem Wort meiner Schwester Roció ( Lucia Schauspielerin) und Mum, beide …( Die Nachricht, wo Europa im Verstand bebte ) Susi ist für mich eine der lustigsten Personen die Ich kenne und Du auch Ingo . Auch das Tanzbein schwing man öfters zusammen“, schrieb David Ortega in einem Statement bei Instagram.

„Es ist Alles, VIEL zu verstehen, aber dennoch meintest Du in deinen letzten Posts , Du nimmst das Handy nicht mit, sonst könnte Es ins Wasser fallen. Ich merke seitdem viel Verbindung zum WEITER ( im Spirituelen Sinne) und Hoffe, Wir Alle , nehmen bald die Gesunde Welt war . Ich habe seither, Zeit gebraucht um das hier so locker zu posten. Danke für dein Talent, sowohl deine Frau und deinen Sohn sah ich als Charaktere in der Serie. Ich sah Dich und dachte immer. , das ist doch der „ -Wahre Wolverine „ . Danke für die vielen Lehrreichen Stunden , Tage , Monate , Jahre… ein Meister der Kunst des Schauspielens warst Du. Schauspieler Ingo , Susi , Wir sehen Uns … ganz ganz ganz Sicher … David P.S: Roció und Wir Denken an Euch… Mein Dank an die Familie: JHWH mit Uns“, so der „Köln 50667“-Star weiter.