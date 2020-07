Henning Merten & Denise Kappès: Heimliche Hochzeit?

Henning Merten und Denise Kappès sind total happy. Hat das Paar aber nun den nächsten Schritt gewagt? Die Fans spekulieren nämlich, dass die beiden geheiratet haben.

Bei Instagram posten Henning Merten und Denise Kappès zahlreiche Schnappschüsse. Die Fans lassen sie dabei an ihrem Alltag teilhaben. Schon mehr als ein Jahr sind die beiden glücklich vergeben und es ist auch längst kein Geheimnis mehr, dass sich die beiden Nachwuchs wünschen.

Fans spekulieren über Hochzeit

Ein verdächtiger Post wirft aber nun Fragen auf. Denise Kappès postete ein Bild von sich und ihrem Liebsten. „Ich liebe dich“, schrieb die Beauty dazu. Als Hashtag setzte sie dann „Team Merten“ dahinter. Seitdem brodelt die Gerüchteküche. In den Kommentaren fragen ihre Anhänger nämlich, ob die beiden geheiratet haben. „Hat er um deine Hand angehalten? Zwecks Team Merten?“, schreibt ein User in den Kommentaren. „Genau diesen Gedanken hatte ich auch schon. Kommt bestimmt im Sommerhaus“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Bisher hat sich das Paar noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Henning und Denise bald im RTL-Sommerhaus

Die beiden sind bald im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen – mittlerweile wurden die Dreharbeiten beendet. Während einige Promi-Paare die RTL-Show nicht überstanden haben und danach eine handfeste Beziehungskrise hatten, scheint das bei den beiden genau das Gegenteil zu sein. Die neue Staffel der Show zeigt RTL wahrscheinlich ab Juli.