GNTM-Lijana schmiss das Finale spontan!

Lijana sorgte beim dem diesjährigen Finale von „Germany’s next Topmodel“ für einen Schock-Moment: Die 23-Jährige hat die Show freiwillig verlassen! Die Beauty hat jetzt verraten, wann sie die Entscheidung für den freiwilligen Exit getroffen hat.

Im Netz war Lijana in den vergangenen Wochen krassen Anfeindungen ausgesetzt. Zuletzt gab es sogar Morddrohungen gegen die GNTM-Kandidatin – deshalb bekam sie auch Polizeischutz. Nach ihrem Walk hielt die Beauty eine emotionale Rede über Cybermobbing und Hass. Danach verkündete Lijana, aus der Show auszusteigen.

Erstes Statement bei Instagram

Nicht nur Christian Anwander, sondern auch Heidi Klum zeigten sich sehr überrascht. Doch wann hat Lijana die Entscheidung eigentlich für sich getroffen? „Ich hatte wirklich Sorge, so spontan im Finale auszusteigen. Aber während der Proben in der vergangenen Woche ging es mir so schlecht wie schon lange nicht mehr“, sagt die Finalistin in einer Instagram-Story. Den Entschluss für den freiwilligen Exit habe sie spontan getroffen. „Deswegen habe ich mich spontan auf der Bühne entschieden: Ich steige hier aus und setze ein Zeichen gegen Cybermobbing“, so die 23-Jährige weiter. Nach ihrem Exit habe sie eine Nacht drüber geschlafen und bereut die Entscheidung nicht.

Lijana wollte ein Zeichen gegen Mobbing setzen

Gegenüber ProSieben erklärte die Kandidatin: „Ich möchte ein Statement gegen Mobbing setzen. Ich möchte zeigen, dass mich niemand mehr aufgrund von GNTM fertig machen kann. Die anderen drei Mädels sind grandios. Ich will den Titel nicht mehr und gebe meinen Platz weiter.“ Die anderen Kandidatinnen zeigten sich von ihrer Entscheidung begeistert und applaudierten im Backstage-Bereich. „Mädels ich liebe euch so sehr. Ich entschuldige mich nochmal für alles, was vorgefallen ist. Ihr seid Perlen von Menschen ich liebe euch alle“, rief Lijana den anderen Girls zu. Und auch im Netz können die Follower ihre Entscheidung nachvollziehen. Schon gelesen? GNTM-Exit von Lijana: So reagiert Heidi Klum!