GNTM 2020: Kandidatinnen, Sendetermine & Livestream – alle Infos zur Staffel!

YEAH! Es ist endlich wieder soweit: Bei ProSieben startet am 30. Januar 2020 die neuen Folgen von „Germany’s next Topmodel“. Welche Kandidatinnen sind dabei? Und gibt es eigentlich einen Livestream? KUKKSI beantwortet die wichtigsten Fragen zur diesjährigen Staffel.

GNTM geht in diesem Jahr am 30. Januar an den Start. Die erste Folge wird am 27. Januar im Zoo Palast in Berlin (KUKKSI ist vor Ort) gezeigt. Mit Prosecco und Special Guests bekommen Fans und geladene Gäste einen ersten Einblick auf die Kandidatinnen.

Wann laufen die neuen Folgen im TV?

Am Sendeplatz hat sich wenig geändert: Die neuen Folgen laufen ab dem 30. Januar 2020 auch diesmal wieder donnerstags um 20:15 Uhr. Insgesamt dauert die Staffel dreieinhalb Monate. Das ProSieben-Magazin „red!“ wird euch außerdem mit Hintergrundinfos zur neuen Staffel versorgen.

Wann und wo findet das Finale statt?

Das GNTM-Finale ist immer DAS Highlight einer Staffel! Die Live-Show findet meist in einer großen Halle mit tausenden Leuten statt. In den vergangenen Jahren fand diese in Düsseldorf statt – ob sie dort auch diesmal steigen wird, hat ProSieben bisher noch nicht bekanntgegeben. Das Datum ist bisher ebenfalls noch ungewiss.

Das sind die GNTM-Kandidatinnen

Viktoria , 22 Jahre, Illertissen bei Ulm

, 22 Jahre, Illertissen bei Ulm Anastasija , 16 Jahre, Wien

, 16 Jahre, Wien Aline , 22 Jahre, München

, 22 Jahre, München Nina-Sue , 19 Jahre, Dießen am Ammersee

, 19 Jahre, Dießen am Ammersee Cassandra , 27 Jahre, Gera

, 27 Jahre, Gera Tamara , 19 Jahre, Wien

, 19 Jahre, Wien Sarah S. , 23 Jahre, Köln

, 23 Jahre, Köln Daria , 22 Jahre, Seevetal

, 22 Jahre, Seevetal Anastasia , 20 Jahre, Berlin

, 20 Jahre, Berlin Mareike , 24 Jahre, Berlin

, 24 Jahre, Berlin Lucy , 21 Jahre, Kassel

, 21 Jahre, Kassel Malin , 21 Jahre, Berlin

, 21 Jahre, Berlin Nadine , 20 Jahre, Fürstenfeldbruck

, 20 Jahre, Fürstenfeldbruck Saskia , 22 Jahre, Braunschweig

, 22 Jahre, Braunschweig Bianca , 18 Jahre, Aachen

, 18 Jahre, Aachen Lijana , 23 Jahre, Kassel

, 23 Jahre, Kassel Alina , 23 Jahre, Köln

, 23 Jahre, Köln Johanna , 20 Jahre, Remseck

, 20 Jahre, Remseck Marie , 19 Jahre, Landau in der Pfalz

, 19 Jahre, Landau in der Pfalz Charlotte , 25 Jahre, München

, 25 Jahre, München Julia F. , 20 Jahre, Schweinfurt

, 20 Jahre, Schweinfurt Larissa , 19 Jahre, Mörfelden-Walldorf

, 19 Jahre, Mörfelden-Walldorf Julia P. , 17 Jahre, Dortmund

, 17 Jahre, Dortmund Sarah P. , 20 Jahre, Vorau

, 20 Jahre, Vorau Pinar , 22 Jahre, Mühlacker

, 22 Jahre, Mühlacker Vivian , 21 Jahre, München

, 21 Jahre, München Maureen , 20 Jahre, Wien

, 20 Jahre, Wien Laura, 19 Jahre, Düsseldorf

Wer sitzt in der Jury?

Diese besteht praktisch aus einer Person – und zwar Heidi Klum! Doch auch in der neuen Staffel wird es wieder abwechslungsreich, denn es werden zahlreiche Gast-Juroren am Start sein. Dazu zählen unter anderem Topmodel Milla Jovovich und Star-Fotograf Rankin.

Gibt es einen Livestream von GNTM?

Logo, den gibt es natürlich auch diesmal! Einen Livestream von ProSieben gibt es bei JOYN. Wenn du am Donnerstagabend keine Zeit hast, kannst du dir auch am nächsten Tag die Wiederholung auf sixx anschauen. Die komplette Episode gibt es nach der Ausstrahlung jederzeit auch auf JOYN.