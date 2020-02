GNTM 2020: Maribel verlor ihre Familie bei einem Unfall!

Bei „Germany’s next Topmodel“ kämpft Maribel Sancia Todt um den Sieg. Die Beauty spricht nun über ihre tragische Vergangenheit: Bei einem schrecklichen Unfall verlor sie ihre Eltern, ihre kleine Schwester sowie ihre drei Hunde.

Die größte Leidenschaft der Schülerin sind ihre drei Pferde Lucky, Goldi und Melyn. Die 18-Jährige interessiert sich außerdem für Fotografie und kann bei ihren Freunden vor allem mit ihrer lebensfrohen Art und Ehrlichkeit punkten. Ihre Vorbilder sind Topmodel Kaia Gerber und Sängerin Billie Eilish.

Steckbrief

Name: Maribel

Maribel Alter: 18 Jahre

18 Jahre Wohnort: Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr Beruf: Schülerin

Darum macht sie bei GNTM mit

Im Interview mit ProSieben hat das Nachwuchs-Model auch verraten, weshalb sie überhaupt bei GNTM mitmacht. „Ich liebe es, vor Kameras zu stehen und bin durch meinen Instagram-Account auch schon ein wenig an das öffentliche Leben gewöhnt. Außerdem möchte ich bei #GNTM Erfahrungen sammeln und mich selbst herausfordern“, erzählt Maribel.

Maribel verlor ihre Familie bei einem Unfall

Die 18-Jährige musste vor drei Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Bei einem Unfall hat sie ihre Familie verloren. Mit ihren Eltern sowie ihrer kleinen Schwester und drei Hunden befanden sie sich auf den Rückweg aus dem Kroationen-Urlaub – doch während eines Staus krachte ein LKW in ihren Wohnwagen. „Es ist besser geworden, aber es kommen noch Phasen, wo es mir schlecht geht – ein Up and Down eben. Aber ja, man lernt definitiv, besser damit umzugehen. Dennoch: Der Schmerz wird niemals vergehen", sagte die Schülerin über das Unglück in einem Interview mit der Bild-Zeitung. „Dann kam eine Phase, wo ich emotional zusammengebrochen bin: Ich musste in die Klinik und habe ab dem Zeitpunkt viel durchgemacht", erzählt Maribel weiter.