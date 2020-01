GNTM 2020: Kandidatin Lucy kam als Junge zur Welt!

Bei „Germany’s next Topmodel“ kämpfen wieder zahlreiche Nachwuchsmodels um den Sieg. Zu den Kandidatinnen gehört auch Lucy. Die 21-Jährige hat eine besondere Geschichte: Die Studentin kam als Junge auf die Welt und outete sich mit 18 Jahren als Transgender.

Die Beauty beschreibt sich selbst als selbstbewusste, lebensfrohe und aufgeschlossene junge Frau. Sie hat eine große Leidenschaft für Make-Up und ist Gamerin. Gerne würde sie mal Ariana Grande treffen, denn die Sängerin ist ihr großes Vorbild. Und warum macht sie bei GNTM mit? „Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil ich mich der Welt mitteilen möchte, positive Nachrichten vermitteln will und Transmenschen Mut machen möchte“, erzählt Lucy in einem Interview mit ProSieben.

Steckbrief

Name: Lucy

Lucy Alter: 21

21 Wohnort: Kassel

Kassel Beruf: Studentin

Lucy ist Transgender

Die 21-Jährige kam als Junge auf die Welt. Im Alter von 18 Jahren outete sie sich als Transgender. „Mich macht besonders, dass ich als Junge geboren wurde“, erzählt Lucy in einem Interview mit ProSieben. Sie geht selbstbewusst in die Staffel: „Ich gehe sehr, sehr locker mit diesem Thema um.“ Und auch mit anderen redet sie ganz offen über ihre Geschichte – ein Geheimnis will sie auch bei GNTM daraus nicht machen.

So ging ihr Freund damit um

Seit rund einem Jahr hat sie einen Freund – nach dem dritten Date hat Lucy ihm von der Veränderung erzählt. In der Beziehung selbst war das nie ein großes Thema. „Dann war alles so leicht und locker“, so die GNTM-Kandidatin. Sie stellt auch klar: In der Show will sie aufgrund ihrer Geschichte keine Sonderbehandlung. Sie will von Heidi Klum und ihren Gast-Juroren so wie alle anderen Kandidatinnen behandelt werden. Sie gibt alles dafür, die diesjährige Staffel zu gewinnen: „Ich möchte mit meiner Performance überzeugen und mit meiner Leistung abliefern.“ Ob sie bei Heidi Klum & Co. überzeugen kann? ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.