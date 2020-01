GNTM 2020: Kandidatin Charlotte legt für Heidi Klum die Karten!

YEAH, endlich geht es wieder los! Bei ProSieben startet am 30. Januar 2020 die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Zu den Kandidatinnen gehört auch Charlotte aus München. In der ersten Folge der Castingshow legt sie Karten für Heidi Klum – mit einem überraschenden Ergebnis.

Die Kandidatinnen könnten in der neuen Staffel von GNTM kaum unterschiedlicher sein. Charlotte ist ein echter Hingucker – die 25-Jährige hat aber eine ganz besondere Leidenschaft: Sie legt auch Karten! Und auch Heidi Klum wird damit gleich in der ersten Folge konfrontiert.

Steckbrief

Name: Charlotte

Charlotte Alter: 25 Jahre

25 Jahre Wohnort: München

München Beruf: Studentin

Sie beschreibt sich als spiritueller Mensch

In ihrer Freizeit beschäftigt sich Charlotte mit Astrologie und legt Tarot-Karten. Sie selbst kann Schwingen wahrnehmen und beschreibt sich als ein spiritueller Mensch. Ihre Mutter ist ihr größtes Vorbild. In der Freizeit ist ihr vor allem Fitness extrem wichtig und verbringt jede freie Minute mit ihren zwei Hunden. Bei GNTM will Charlotte nun richtig durchstarten. „Ich habe gute Chancen, da ich mutig, willensstark, diszipliniert und abenteuerlustig bin“, sagt die Beauty in einem Interview mit ProSieben.

Charlotte legt die Karten für Heidi Klum

ProSieben hat bereits einen kurzen Trailer zur ersten Folge von „Germany’s next Topmodel“ veröffentlicht. Darin trifft Heidi Klum auf Kandidatin Charlotte – und natürlich will die 25-Jährige auch für die Jurorin die Karten legen. Auf den Spaß lässt sich Heidi Klum tatsächlich ein. „Frag sie, ob Heidi ein Baby mit ihrem neuen Ehemann haben wird“, meint Gast-Juror Julien Macdonald. „Also, im Moment ist es noch blockiert. Das Baby hat noch einen Moment keine Zeit zu kommen. Aber in Zukunft sehe ich die Häuslichkeit bei euch. Ja! Heidi bekommt noch ein Baby“, meint die 25-Jährige. Ob Charlotte damit recht behält? Das wird sich noch zeigen… ProSieben zeigt die erste Folge von „Germany’s next Topmodel“ am 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.