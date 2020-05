GNTM 2020: Jacky, Lijana, Maureen oder Sarah – wer gewinnt das Finale?

Wer holt sich den Sieg? ProSieben zeigt am Donnerstag das Finale von „Germany’s next Topmodel“. Jacky, Lijana, Maureen und Sarah kämpfen um den Titel – doch am Ende kann nur ein Mädchen die Show gewinnen.

Heidi Klum kann aufgrund der Corona-Situation nicht beim Finale in Berlin anwesend sein und wird das neue Topmodel deshalb aus Los Angeles küren. Statt einer großen Halle wird das Finale diesmal aus einem Studio gesendet. Die vier Mädels wollen sich alle den Titel holen, aber nur ein Girl kann „Germany’s next Topmodel“ werden.

Finalistinnen geben sich siegessicher

Sarah: „Ich habe die größte Entwicklung hinter mir: Vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau. Ich würde sagen, ich habe einfach das Gesamtpaket, welches man als Model mitbringen muss. Auch auf dem Catwalk konnte mir noch niemand das Wasser reichen.“

Maureen: „Ich habe ein Strahlen, das nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt. Ich versuche immer, Leute um mich herum zum Lächeln zu bringen und sie mit meiner Art und meinem Können zu verzaubern.“

Jacky: „Ich möchte meinen Traum fortsetzen, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, dabei in Rollen zu schlüpfen, Geschichten zu erzählen oder einfach ich selbst sein kann. Ich möchte eine weitere Tür öffnen, um Menschen zu inspirieren und meine Reichweite nutzen, um Gutes zu tun.“

Lijana: „Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ werden und durch meine Reichweite ein Zeichen gegen Mobbing setzen.“

So wird das Finale

Schon das Show-Opening ist die erste große Herausforderung für die Finalistinnen: In futuristischen Kostümen performen sie mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin auf der Bühne. Den ersten Final-Walk inszenieren die Models selbst. In individuellen Looks müssen sie ihre Persönlichkeit auf den Laufsteg bringen. Unterstützt werden sie dabei von Choreografin Nikeata Thompson. Im weiteren Verlauf der Show treffen die Finalistinnen in unterschiedlichen Challenges auf Designer Philipp Plein, Starfotograf Christian Anwander und auf Thomas Hayo. Zudem haben #GNTM-Models wie Klaudia Giez, Micaela Schäfer, Theresia Fischer, Gisele Oppermann und Halbfinalistin Tamara besondere Aufgaben im Finale. Model und Moderatorin Rebecca Mir verleiht den Personality-Award.

Das sagt Heidi Klum

Heidi Klum freut sich riesig auf das Finale – auch, wenn sie selbst nur zugeschaltet werden kann. „Ich freue mich auf unser Finale! Auch wenn uns bei vielen Sachen dieses Jahr einfach die Hände gebunden sind, machen wir das Beste daraus, um unser Topmodel zu küren und die Zuschauer zu entertainen. Wer gewinnt? Ich weiß es noch nicht. Es geht dieses Jahr um Nuancen. Obwohl ich vermeintlich weit weg bin und hier aus Los Angeles live zusehen werde, wird mir nichts entgehen. Fehler oder schwache Nerven können den Traum vom Sieg zerplatzen lassen. Ich bin selber ganz gespannt, wie die Mädchen meine Aufgaben meistern werden“, sagt die Jurorin. Das Finale von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr.