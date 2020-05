GNTM 2020: Jacky ist die Gewinnerin!

Im Finale von „Germany’s next Topmodel“ mussten die Finalistinnen alles geben. Doch nur ein „Meeedchen“ konnte sich den Titel holen. Soeben hat Heidi Klum, wer die glückliche Gewinnerin der diesjährigen Staffel ist.

Der Eröffnungs-Walk, der Top-20-Lauf, der Personality Walk und der Walk der Top drei sowie das gedrehte Fotoshooting auf der Spree in Berlin – das alles floss in die Bewertung ein. Eine Entscheidung wurde der Jurorin abgenommen: Lijana hat nach den zahlreichen Hass-Attacken in den vergangenen Wochen die Show freiwillig verlassen. „Du hast definitiv polarisiert diese Staffel. Aber was dir passiert, ging wirklich zu weit. Du bist ein tolles Mädchen und ich wünsche dir ganz viel Glück“, so die Chef-Jurorin.

Maureen schafft es auf den dritten Platz

Auf dem dritten Platz hat es Maureen geschafft. Mit dem Gesichtsausdruck konnte die Kandidatin bei Gast-Jurorin Rebecca Mir wohl nicht punkten. Trotzdem ist sich Heidi Klum sicher: „Ich weiß, dass deine Reise als Model noch lange nicht vorbei ist, du bist ein ganz tolles Mädchen. Ich wünsche dir alles Gute.“

Jacky gewinnt das GNTM-Finale

Dann kämpfen noch Jacky und Sarah P. um den Titel – aber nur ein Mädchen konnte „Germany’s next Topmodel“ werden. Heidi Klum hat es soeben verkündet: __ ist die Gewinnerin und kommt auf das Cover der deutschen Harper’s BAZAAR sowie ein solzes Preisgeld von 100.000 Euro.

Heidi Klum war aus Los Angeles zugeschaltet

Heidi Klum konnte diesmal beim GNTM-Finale nicht vor Ort im Friedrichstadtpalast in Berlin anwesend sein. „Dieses Jahr ist bei ‚Germany’s next Topmodel‘ alles etwas anders. Ich endschuldige mich – ich kann leider nicht nach Berlin reisen. Daher mussten wir uns etwas anderes überlegen, um trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale für meine Finalistinnen und für die Fans von #GNTM auf die Beine zu stellen. Ich werde live aus Los Angeles meine Siegerin küren. Das wird wieder ein sehr besonderer Moment“, erklärte die Chef-Jurorin vor dem Finale.