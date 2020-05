GNTM 2020: Diese Mädchen stehen im Finale!

Bei „Germany’s next Topmodel“ kämpfen die Mädchen um den Einzug ins Finale. ProSieben hat am Donnerstag das Halbfinale gezeigt – dort mussten die Girls nochmal alles zeigen. Danach hat Heidi Klum die Finalistinnen verkündet.

Jacky, Maureen, Sarah Posch und Lijana haben es ins Finale geschafft und kämpfen in der nächste Woche um den Sieg bei GNTM. Jacky kam in der Show als erstes Mädchen weiter. „Fünf Städte, zwei Jobs, die amfAR-Gala und die Fashion Week“, so Heidi Klum. Bei Maureen zeigte sich die Jurorin ebenfalls begeistert: „Bei keinem anderen Mädchen hatte ich die Fotos so schnell im Kasten wie bei dir.“

Anastasia muss gehen

Für Anastasia war hingegen Schluss: Die Beauty konnte die Modelmama im Halbfinale nicht überzeugen. „Ja, werde etwas emotional, aber naja, wie auch immer“, meldete sich die Beauty bei Instagram zu Wort. Sie bedankte sich dann bei ihrer Community und den Fans, welche in der Zeit hinter ihr gestanden haben. Sie werde die Zeit in der Show niemals vergessen, erklärte die Beauty in dem Post.

Für Tamara war auch Schluss

Tamara musste die Show ebenfalls verlassen. „Ja, ich bin draußen! An dieser Stelle ist auch für mich die Reise bei GNTM vorbei“, schrieb die 19-Jährige bei Instagram. Und auch für sie war es eine unvergessliche Zeit: „Die Zeit war einfach unfassbar nice, ich hab so viel dazu gelernt. Danke für euren krassen Support!“ Ihre Fans sind über den Rausschmiss traurig – aber die Community ist sich sicher, dass sie ihren eigenen Weg gehen wird.

Finale findet ohne Heidi Klum statt

Das Finale wird diesmal kleiner ausfallen als sonst. Denn aufgrund der Corona-Pandemie findet die Live-Show nicht in einer Halle, sondern in einem Studio ohne Publikum statt. Heidi Klum kann erstmals nicht vor Ort sein. „Ich entschuldige mich – ich kann leider nicht nach Berlin reisen. Daher mussten wir uns etwas anderes überlegen, um trotz der Pandemie ein spannendes und unterhaltsames Finale für meine Finalistinnen und für die Fans von GNTM auf die Beine zu stellen“, sagte die Jurorin in einem Statement laut ProSieben. Das GNTM-Finale zeigt ProSieben am kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2020: Heidi Klum ist nicht beim Finale dabei!