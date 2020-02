Experte warnt: Gefährliche Wetterlage ab dem Wochenende!

Besonders im Süden hat es regelrecht wie aus Eimern geschüttet – dadurch ist die Hochwassergefahr extrem gestiegen. Zwar gibt es derzeit eine kurze Verschnaufpause – aber ein Experte warnt: Ab dem Wochenende herrscht eine gefährliche Wetterlage in Deutschland.

Ab Sonntag kann es wieder ziemlich turbulent werden: Es droht ein heftiger Sturm und auch Dauerregen ist wieder möglich! „Da steht ab Sonntag schon wieder die nächste brisante Wetterlage ins Haus. Da kann es erneut zu starkem Regen und viel Wind kommen“, erzählt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Ein Sturm zieht auf Deutschland zu

„Die beiden führenden Wettermodelle rechnen mit viel Wind, besonders das europäische Wettermodell rechnet sogar mit einer Orkanwetterlage von Sonntag bis in den Montag hinein. Das ist natürlich noch nicht sicher, doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist in den kommenden Tagen deutlich angestiegen“, so der Wetter-Experte weiter.

Heftige Niederschläge möglich

Bevor uns das Sturmtief mit teils heftigen Niederschlägen am Wochenende erreicht, zeigt sich das Wetter von seiner ruhigen Seite – nachts kann es immer mal wieder zu Frost kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad – mit dem Winter sieht es also generell weiterhin sehr schlecht aus.

So geht es in den nächsten Tagen weiter